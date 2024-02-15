İkizler şov!

Milli halterci ikiz kız kardeşler Burcu ve Duygu Alıcı, Avrupa Şampiyonası'nda birlikte madalya kazanmanın sevincini yaşıyor. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen şampiyonada, Burcu Alıcı 55 kiloda hem koparma hem de silkmede bronz madalya kazanırken, Duygu Alıcı da 49 kiloda koparmada gümüş madalyanın sahibi oldu. Milli sporcular, şampiyonada birlikte madalya almanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Burcu Alıcı, Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez büyükler kategorisinde mücadele ettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

TÜYLERİMİZ ÜRPERDİ

"Büyükler kategorisinde ilk madalyamızı kazandık. Daha önce Duygu ile aynı şampiyonada yarışıp, birbirimizi desteklemeyi çok istiyorduk. Şu an istediğimiz oldu. Burada iki kardeş birbirimizi destekledik, madalyalarımızı aldık. Karşımda bayrağımızı görünce tüylerim ürperdi, bana güç verdi" dedi. Duygu Alıcı da, "Avrupa'da ikiz kardeşimle madalyalar kazanmanın duygusu tarif edilemez. Biz 5 kardeşiz. Küçük kız kardeşim Züleyha da halterci. O da Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldu" dişe konuştu.