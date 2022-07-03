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Nuray Güngör 19. Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalyanın sahibi oldu

19. Akdeniz Oyunları'nda halter kadınlar 71 kilogramda mücadele eden Nuray Güngör, silkmede 122 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalyanın sahibi oldu.

Halter Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2022 Pazar 14:53
Nuray Güngör 19. Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalyanın sahibi oldu

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli halterci Nuray Güngör Levent, silkmede gümüş, koparmada bronz madalya kazandı.

Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlar, kadınlar halter müsabakalarıyla sürüyor. 71 kiloda podyuma çıkan Nuray Güngör Levent, silkmede 122 kiloluk kaldırışıyla gümüş, koparmada 99 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya aldı.

Koparmada 101 kiloluk kaldırışıyla Mısırlı Neama Said birinci, 100 kiloluk kaldırışıyla Cezayirli Maghnia Hammadi ikinci oldu.

Silkmede ise 125 kiloluk kaldırışıyla Mısırlı Neama Said birinci, 121 kiloluk kaldırışıyla Cezayirli Maghnia Hammadi üçüncü sırada yer aldı.

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