Doğan Dönen İsrail'de altın madalya kazandı - Son dakika Halter haberleri - Fotomaç
20 Aralık 2019, Cuma
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'de kazandı

Doğan Dönen İsrail'de altın madalya kazandı

Gaziantepli genç halterci , 'nı dinletme hedefiyle katıldığı 'in Eilat şehrinde düzenlenen Yıldızlar ve Altı 'nda 61 kiloda alarak hayallerine ulaştı.

Spora ilk olarak 6 yıl önce tekvandoyla başlayan 17 yaşındaki , antrenman yaptığı sırada elinden sakatlanınca bu alandan vazgeçti. Daha sonra ise evinin yakınındaki spor salonunda haltere başlayan Dönen, kendisini bu alanda geliştirerek ulusal ve uluslararası başarılar elde etti.

Yaklaşık bir yıl önce yapılan duyuruyla, Yıldızlar ve Altı 'nın 2019 yılında 'de düzenleneceğini öğrenen genç halterci, kendisine büyük bir hedef koydu. Bu şampiyonaya öncekilerden farklı bir duyguyla hazırlanan Dönen, en üst motivasyonla İsrail'e gitti.

Eilat şehrinde 8-17 Aralık'ta düzenlenen şampiyonada 61 kiloda podyuma çıkan Gaziantepli sporcu, koparmada 119 kiloda altın, silkmede ise 149 kiloda gümüş madalya aldı. Toplamda ise 268 kiloda Avrupa şampiyonu olan Doğan Dönen, kazandı.

"ALLAH'A ŞÜKÜR BAŞARDIM"
Doğan Dönen, yaptığı açıklamada, yaklaşık bir yıldır yoğun şekilde sürdürdüğü çalışmaların sonucunda hedefine ulaştığı için mutlu olduğunu söyledi.

Şampiyonanın İsrail'de düzenlenmesinin taşıdığı anlamın farkında olduğunu aktaran Dönen, şöyle devam etti:

"O topraklarda 'mızı dinleteceğim' diye gittim. Allah'a şükür başardım. İsrail'de bayrağımızı dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'mızı dinletmek çok gurur verici bir şey. Bunu başarabildiğim için çok gururluyum. İnşallah daha farklı ülkelerde, ülkemizi temsil edeceğiz."

Elde ettiği başarı sonrası çevresinden çok güzel tepkiler aldığını belirten Dönen, "Ailem öncelikle çok mutlu oldu. Giderken 'Bak orası İsrail en iyi şekilde yarış ve en iyi şeyleri yap' dediler. Bunu başardıktan sonra ailem sevinçten ağladı. Şunu öğrendim ki herkes İsrail konusunda çok hassas." ifadelerini kullandı.

Dönen, bundan sonraki yarışmalarda da en iyi dereceleri elde etmek için elinden geleni yapacağını sözlerine ekledi.

  1. 20.12.2019
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