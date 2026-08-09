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Haberler Haberler MasterChef 2026 ana kadroya giren 20. son yarışmacı kim oldu?

MasterChef 2026 ana kadroya giren 20. son yarışmacı kim oldu?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye 2026'da haftalardır süren ana kadro seçmelerinde final heyecanı yaşandı. 8 Ağustos Cumartesi akşamı yayınlanan bölümde şeflerin değerlendirmesi sonucu 20. ve son önlüğün sahibi belli oldu. Peki, MasterChef ana kadroya giren 20. yarışmacı kim oldu? İşte MasterChef Türkiye 2026 ana kadrosuna giren 20 yarışmacının tam listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2026 07:58
MasterChef 2026 ana kadroya giren 20. son yarışmacı kim oldu?

TV8 ekranlarında Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüriliğinde yayınlanan MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro seçme maratonunda sona gelindi. Günlerdir süren zorlu etaplar ve şeflerin kritik değerlendirmeleri sonucunda önlükler sahiplerini buldu. 8 Ağustos Cumartesi gecesi ekranlara gelen bölümde, ana kadronun son parçası olan 20. yarışmacı önlüğünü giyerek ana kadroya adını yazdırmayı başardı.

MASTERCHEF 2026 ANA KADROYA GİREN 20. VE SON YARIŞMACI KİM OLDU?

8 Ağustos gecesi oynanan iki etaplı zorlu oyunun ardından, şeflerin tabağını en çok beğendiği isim Koray oldu. Rakiplerini geride bırakarak gecenin en başarılı tabağına imza atan Koray, sezondaki 20. ve son beyaz önlüğü alarak MasterChef Türkiye 2026 ana kadrosuna giren son yarışmacı seçildi.

MASTERCHEF 2026 KADROSU

  1. Batuhan
  2. Nilay
  3. Hasan Alp
  4. Şiringül
  5. Enes
  6. Eyüp Can
  7. Demirhan
  8. Nurten
  9. Şadi
  10. Burçin
  11. Tolga
  12. Muhammed
  13. Ayşe
  14. Kübra
  15. Gül
  16. Simge
  17. Bahar
  18. Şükran
  19. Armağan
  20. Koray

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