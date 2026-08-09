TV8 ekranlarında Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüriliğinde yayınlanan MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro seçme maratonunda sona gelindi. Günlerdir süren zorlu etaplar ve şeflerin kritik değerlendirmeleri sonucunda önlükler sahiplerini buldu. 8 Ağustos Cumartesi gecesi ekranlara gelen bölümde, ana kadronun son parçası olan 20. yarışmacı önlüğünü giyerek ana kadroya adını yazdırmayı başardı.

MASTERCHEF 2026 ANA KADROYA GİREN 20. VE SON YARIŞMACI KİM OLDU?

8 Ağustos gecesi oynanan iki etaplı zorlu oyunun ardından, şeflerin tabağını en çok beğendiği isim Koray oldu. Rakiplerini geride bırakarak gecenin en başarılı tabağına imza atan Koray, sezondaki 20. ve son beyaz önlüğü alarak MasterChef Türkiye 2026 ana kadrosuna giren son yarışmacı seçildi.

MASTERCHEF 2026 KADROSU

Batuhan Nilay Hasan Alp Şiringül Enes Eyüp Can Demirhan Nurten Şadi Burçin Tolga Muhammed Ayşe Kübra Gül Simge Bahar Şükran Armağan Koray