TV8 ekranlarında ilgiyle takip edilen MasterChef Türkiye 2026 sezonunda ana kadro heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu yarışmanın 1 Ağustos gecesi ekranlara gelen bölümünde kıyasıya bir mücadele yaşandı. Zorlu iki etaplı oyunun ardından şeflerin değerlendirmesi sonucu gecenin en başarılı tabağını hazırlayan Kübra Satılmış, önlüğün sahibi olarak MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 14. yarışmacı olmayı başardı. Başarılı performansıyla dikkat çeken yarışmacının ardından izleyiciler arama motorlarında "MasterChef Kübra Satılmış kimdir?", "Kübra Satılmış kaç yaşında, nereli?", "Kübra Satılmış ne iş yapıyor?" ve "MasterChef 14. yarışmacı kim oldu?" sorularını yoğun şekilde araştırmaya başladı. İşte MasterChef Türkiye 2026 ana kadro yarışmacısı Kübra Satılmış'ın biyografisi, mesleği ve öne çıkan özellikleri...

MASTERCHEF KÜBRA SATILMIŞ KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2026 kadrosuna adını yazdıran Kübra Satılmış, 32 yaşındadır. Yarışmaya Nevşehir'in Kapadokya bölgesinden katılan Satılmış, renkli kişiliği ve mutfaktaki yetenekleriyle kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Asıl mesleği makine mühendisliği olan Kübra Satılmış, uzun yıllar mühendislik alanında epoksi kaplama işleriyle ilgilendi. Ancak mutfağa olan tutkusu nedeniyle kariyerini bu yöne kaydıran Satılmış, yaklaşık 5 yıldır profesyonel olarak özel yat şefliği (private chef) yapmaktadır.

ANA KADROYA NASIL GİRDİ?

MasterChef Türkiye 2026 elemelerinde ilk turda hazırladığı lezzetli tabakla dikkat çeken Kübra Satılmış, turlar ilerledikçe performansını artırdı. 1 Ağustos 2026 tarihinde oynanan ana kadro seçmelerinin ilk etabında yarışmacılardan sebze güveci hazırlamaları istendi. En başarılı tabakları hazırlayarak ikinci tura kalan isimlerden biri olan Kübra, yaratıcılık oyununda şeflerin beğenisini kazandı. Son değerlendirmede Buse ile son ikiye kalan yarışmacı, şeflerin oy birliğiyle 14. önlüğü almaya hak kazandı.