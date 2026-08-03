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Haberler Haberler TÜİK ENFLASYONU AÇIKLADI! Temmuz ayı enflasyon yüzde kaç oldu?

TÜİK ENFLASYONU AÇIKLADI! Temmuz ayı enflasyon yüzde kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2026 dönemine ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini kamuoyuyla paylaştı. Ekonomi dünyasının ve vatandaşların merakla beklediği aylık ile yıllık enflasyon rakamları haberimizde.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 09:36 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2026 10:10
TÜİK ENFLASYONU AÇIKLADI! Temmuz ayı enflasyon yüzde kaç oldu?

Finans piyasaları, memur ve emekli maaş zamı maratonunu takip edenler ile konut ve iş yeri sahiplerinin kilitlendiği gün geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ulusal Veri Yayımlama Takvimi'ne uygun olarak 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da Temmuz ayı enflasyon verilerini duyurdu. Arama motorlarında "Temmuz ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu?", "TÜİK 3 Ağustos 2026 TÜFE verileri", "Yıllık enflasyon ne kadar geriledi?" ve "Ağustos ayı yasal kira artış oranı kaç oldu?" soruları en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

TEMMUZ AYI ENFLASYONU ARTTI

Temmuz ayı enflasyonu yüzde 1,78 olurken; yıllık enflasyon 31,75 oldu.

EKONOMİSTLERİN TEMMUZ AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

Piyasa uzmanları ve ekonomistlerin katılımıyla gerçekleştirilen beklenti anketlerine göre, Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) için aylık artış beklentilerinin ortalaması %1,82 seviyesinde şekillendi. Ekonomistlerin tahminleri %1,35 ile %2,10 bandında değişiklik gösterdi.

Haziran ayında %32,11 olarak kayıtlara geçen yıllık bazdaki TÜFE'nin, Temmuz verileriyle birlikte baz etkisi ve seyir doğrultusunda %31,80 seviyelerine doğru dengelenmesi bekleniyordu. Piyasa katılımcılarının 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi ise ortalama %29,55 olarak öne çıktı.

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) YILLIK %31,75 ARTTI, AYLIK %1,78 ARTTI

TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,78 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,86 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,75 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %31,90 artış olarak gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %30,98 ARTTI, AYLIK %1,66 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,66 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %18,78 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,98 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %31,28 artış olarak gerçekleşti.

AĞUSTOS 2026 KİRA ARTIŞ ORANI NETLEŞTİ

TÜİK'in açıklayacağı Temmuz ayı enflasyon verileriyle birlikte konut ve iş yerlerinde uygulanacak yasal kira artış tavanı da resmileşiyor. Türk Borçlar Kanunu (TBK) m. 344 maddesi gereğince yenilenen kira sözleşmelerinde tavan oran, TÜFE'nin 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak hesaplanıyor. (Bir önceki ay olan Haziran 2026 döneminde 12 aylık TÜFE ortalaması %32,03 olarak gerçekleşmişti.) Ağustos ayı kira artış oranı 31,90 oldu.

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