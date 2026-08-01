Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) için gözler ÖSYM'nin sınav kurallarına çevrildi. Lisansüstü eğitim başvuruları ile akademik kadro alımlarında önemli bir kriter olan ALES'e katılacak adayların sınav saatinden önce sınav merkezlerinde hazır bulunmaları gerekiyor. Sınavda sayısal ve sözel olmak üzere iki test uygulanacak. Adayların mağduriyet yaşamaması için özellikle sınav başlangıç saati ve bina giriş saatine dikkat etmeleri isteniyor. İşte ALES'e girecek adaylar için tüm detaylar!

2026 ALES/2 SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

2026-ALES/2, 2 Ağustos Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. ÖSYM tarafından uygulanacak sınav, Türkiye genelindeki sınav merkezlerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Adayların sınav saatinden önce sınav binalarında hazır bulunmaları ve güvenlik kontrollerini zamanında tamamlamaları gerekiyor.

ALES/2 SALONA SON GİRİŞ SAATİ KAÇ?

ÖSYM'nin duyurusuna göre adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Bu nedenle adayların en geç saat 10.00'da sınav binasında bulunmaları gerekiyor. Geç kalan adaylar, herhangi bir mazeretleri olsa dahi sınava alınmayacak.

ALES/2 KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

2026-ALES/2'de adaylara; 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru yöneltilecek. Sınav için adaylara 150 dakika (2,5 saat) cevaplama süresi verilecek.

ALES/2 SAAT KAÇTA BİTECEK?

ALES/2, normal süreyi kullanacak adaylar için 12.45'te sona erecek. Sınav bitiminde adaylar, salon görevlilerinin yönlendirmelerine göre sınav salonlarından ayrılabilecek.

ALES-2 SINAVINDA KALEM, SİLGİ VERİLECEK Mİ?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-2) kapsamında adayların sınav konforunu ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tüm kırtasiye malzemeleri ÖSYM tarafından temin edilmektedir. Sınavın gerçekleştirileceği salonlarda her adayın sırasına kalem, silgi, kalemtıraş, peçete ve şekerden oluşan sınav seti önceden yerleştirilir. Sınav binalarında güvenlik önlemleri üst seviyede tutulduğu için adayların dışarıdan kendi kalem, silgi veya kalemtıraşlarını getirmelerine kesinlikle izin verilmez. Adaylar sadece şeffaf pet şişe içerisinde ambalajı sökülmüş su getirebilirler.

ALES'E GİDERKEN ALINMASI GEREKEN BELGELER

Sınav günü herhangi bir hak kaybı yaşamamak ve sınav binalarına sorunsuz şekilde giriş yapabilmek adına adayların yanlarında bulundurması zorunlu olan temel belgeler şunlardır:

T.C. Kimlik Kartı veya Geçerli Pasaport: Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf ve T.C. kimlik numarası bulunan resmi kimlik kartı ya da süresi dolmamış pasaport (Nüfus müdürlüklerinden alınan fotoğraflı, imzalı-mühürlü geçici kimlik belgesi de geçerlidir).

Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf ve T.C. kimlik numarası bulunan resmi kimlik kartı ya da süresi dolmamış pasaport (Nüfus müdürlüklerinden alınan fotoğraflı, imzalı-mühürlü geçici kimlik belgesi de geçerlidir). ALES Sınav Giriş Belgesi: ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden alınan ve üzerinde adayın sınava gireceği bina, salon ve sıra bilgilerinin yer aldığı resmi belge.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden alınan ve üzerinde adayın sınava gireceği bina, salon ve sıra bilgilerinin yer aldığı resmi belge. Su: Sınavda adaylara kırtasiye seti verilse de su temini yapılmamaktadır. Bu sebeple sınava katılacak adayların, sınav salonlarına şeffaf pet şişe içerisinde ambalajı sökülmüş su getirmesine izin verilmektedir.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ ÇIKTI MI OLMALI?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav uygulama kılavuzlarına göre ALES sınav giriş belgesinin mutlaka renkli yazıcıdan alınması gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Adaylar sınav giriş belgelerinin çıktısını renkli veya siyah-beyaz olarak alabilirler. Burada dikkat edilmesi gereken temel ve en kritik husus; belge üzerindeki adayın fotoğrafının, T.C. kimlik numarasının ve barkod gibi güvenlik unsurlarının net, belirgin ve okunabilir şekilde kağıda basılmış olmasıdır. Ayrıca sınav giriş belgesinin ön veya arka yüzünde herhangi bir kişisel not, yazı ya da karalama bulunmaması gerekmektedir.

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ÖSYM tarafından açıklanacak 2026-ALES/2 sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak. ALES puanları; lisansüstü program başvurularında, akademik personel alımlarında ve ilgili kurumların belirlediği diğer başvuru süreçlerinde kullanılabilecek.