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Haberler Haberler Masterchef 1 Ağustos ana kadroya kim girdi? 14. önlüğü kazanan yarışmacı kim?

Masterchef 1 Ağustos ana kadroya kim girdi? 14. önlüğü kazanan yarışmacı kim?

TV8 ekranlarının reyting rekorları kıran yarışma programı MasterChef Türkiye 2026’da ana kadro mücadelesi nefes kesen etaplarla devam ediyor. 3. grupta arka arkaya Tolga, Muhammed ve dün akşamki performansıyla Ayşe’nin kadroya girmesinin ardından gözler 1 Ağustos Cumartesi akşamı dağıtılacak 14. önlüğe çevrildi. Gruba veda etmeye son iki yarışmacı kala stüdyoda hem stres hem de gerilim tepe noktasına ulaştı. Şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendireceği ilk etapta yarışmacılar en iyi sebze güvecini yapmak için tezgah başına geçiyor. Peki, MasterChef'te bugün 14. önlüğü kim kazandı, ana kadroya giren 14. isim kim oldu? İşte yarışmanın son bölümüne ve kazanana dair tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2026 14:02 Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2026 11:18
Masterchef 1 Ağustos ana kadroya kim girdi? 14. önlüğü kazanan yarışmacı kim?

Ekranların sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de 2026 sezonunun ana kadro belirleme turlarında 3. grubun son günlerine girildi. Arama motorlarında ve sosyal medyada "MasterChef 14. önlüğü kim kazandı?", "MasterChef bugün kim kazandı 1 Ağustos?" ve "MasterChef ana kadroya giren 14. isim kim oldu?" soruları izleyiciler tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Dün akşam Ayşe'nin iki etapta da birinci olarak 13. önlüğü göğüslemesinin ardından stüdyoda yarışmacılar arasındaki rekabet ve tartışmalar daha da alevlendi. Yarışmacıların "yedekleri bir ihtimal olarak görmüyorum, bugün tek şansım" diyerek tüm varlıklarını ortaya koyduğu gecede, 14. önlüğün sahibini ve stüdyoda yaşanan tüm gelişmeleri sizler için derledik.

Masterchef 1 Ağustos ana kadroya kim girdi?

MASTERCHEF 14. ÖNLÜĞÜ KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin 1 Ağustos Cumartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümünde yarışmacılar, 14. önlüğü kapmak için şeflerin karşısında ter döküyor. İlk etapta yarışmacılar üst tura kalabilmek için şeflerin özel isteği olan sebze güveci yemeğini en lezzetli ve kıvamında şekilde hazırlamak için zamana karşı yarışacak. İlk turu geçen isimler, ikinci etapta ise kendilerine verilen sürpriz ana ürünle özgün tabağı çıkararak 14. önlüğün sahibi olmak için mücadele etti. MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren 14. yarışmacı bölüm sonunda jüri şefler tarafından açıklanacak. Kazanan isim belli olduğu anda haberimiz güncellenecektir.

14. önlüğü kazanan yarışmacı kim?

MASTERCHEF 13. ÖNLÜĞÜ KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin 31 Temmuz Cuma akşamı ekranlara gelen bölümde, 3. grupta yer alan yarışmacılar önlük için mutfakta tüm hünerlerini sergiledi. Şeflerin istediği özel tarifi en başarılı şekilde hazırlayan yarışmacılar yaratıcılık turuna kalmaya hak kazandı. Yaratıcılık turunda ise verilen ana ürünle en özgün ve lezzetli tabağı hazırlayan isim gecenin şampiyonu olan Ayşe, 13. önlüğün sahibi oldu.

MASTERCHEF 2026 ANA KADRODA KİMLER VAR?

Şimdiye kadar çetin mücadeleler sonucunda ana kadroya girmeyi başaran 13. yarışmacı belli oldu. İşte ana kadrodaki isimler:

  • Batuhan
  • Nilay
  • Hasan Alp
  • Şiringül
  • Enes
  • Eyüp Can
  • Demirhan
  • Nurten
  • Şadi
  • Burçin
  • Tolga
  • Muhammed
  • Ayşe
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