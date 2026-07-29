CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Türkiye'de orman yangınları! Balıkesir, Çanakkale, Antalya...

Türkiye'de orman yangınları! Balıkesir, Çanakkale, Antalya...

Türkiye'nin farklı noktalarında art arda çıkan orman yangınları ekipleri alarma geçirdi. Balıkesir Edremit (Altınoluk), Çanakkale merkez (Sarıcaeli/Saraycık), Antalya Kumluca ve Yalova Armutlu'da alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Antalya Kumluca'daki yangın nedeniyle Adrasan ve Olympos turizm merkezleri trafiğe kapatılırken, Yalova Armutlu'dan müjdeli haber geldi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş sahadaki son durumu aktardı. Arama motorlarında "Orman yangınları son dakika", "Çanakkale yangını söndürüldü mü?", "Balıkesir Altınoluk yangını", "Kumluca yangın Adrasan kapandı mı?" ve "Son dakika yangın haberleri" soruları yanıt arıyor. İşte illere göre yangınlarda son durum...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 20:33
Türkiye'de orman yangınları! Balıkesir, Çanakkale, Antalya...

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Türkiye'nin farklı illerinden art arda orman yangını haberleri gelmeye başladı. Balıkesir, Çanakkale, Antalya ve Yalova'da henüz belirlenemeyen nedenlerle çıkan yangınlara Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ve vatandaşlar havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın bölgelerinden gelen son dakika gelişmeleri, tahliye kararları ve kriz noktalarındaki durum vatandaşlar ve tatilciler tarafından yakından takip ediliyor. Arama motorlarında "Orman yangınları son dakika", "Çanakkale Sarıcaeli yangını söndürüldü mü?", "Balıkesir Altınoluk orman yangını son durum", "Antalya Kumluca Adrasan yangın" ve "Yalova Armutlu yangını" başlıkları yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte illere göre yangın bölgelerindeki son durum, ekiplerin mücadelesi ve yetkililerden gelen açıklamalar...

BALIKESİR / ALTINOLUK: "BÜYÜK BÖLÜMÜ KONTROL ALTINDA, TAHLİYELER SÜRÜYOR"

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk bölgesinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş yangına hem havadan hem de karadan müdahalenin kesintisiz ve aralıksız şekilde sürdüğünü ifade etti. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın bölgede tüm imkanların seferber edildiğini belirterek, "Hızlı müdahalelerle yangınların büyük bölümü kontrol altına alındı, kritik bölgelerde çalışmalar ve tahliyeler aralıksız sürüyor" açıklamasında bulundu.

ANTALYA / KUMLUCA: ADRASAN VE OLYMPOS TRAFİĞE KAPATILDI!

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin hızla yayılması üzerine bölgeye adeta hava ve kara filosu sevk edildi.

Müdahale Filosu

Yangın bölgesine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile birlikte 2 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 30 itfaiye aracı ve 281 personel sevk edildi.

Turizm Merkezlerine Erişim Kısıtlandı

Güvenlik tedbirleri ve söndürme araçlarının rahat hareket edebilmesi amacıyla tatilcilerin yoğun bulunduğu Adrasan ve Olympos turizm merkezleri trafiğe kapatıldı.

ÇANAKKALE / SARICAELİ & SARAYCIK: VATANDAŞLAR DA EKİPLERE DESTEK VERİYOR

Çanakkale'nin merkeze bağlı Sarıcaeli ve Saraycık köyleri yakınlarındaki ormanlık alanda saat 16.30 sıralarında yangın meydana geldi. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen ekiplere çevre köylerdeki vatandaşlar da destek verdi. Valilik sosyal medya hesabından yaptığı resmi açıklamada, "Çanakkale Merkez Saraycık Yangınına 6 helikopter, 16 arazöz, 5 dozer ve diğer araçlarla müdahale etkin bir şekilde devam etmektedir. Yangın geçen yıl yanan alanda ot yangını şeklinde seyretmektedir. Bütün kurumlarımız, araç ve personelleri ile sahada özveriyle çalışmaktadır" ifadelerine yer verdi.

YALOVA / ARMUTLU: YANGIN KONTROL ALTINDA!

Türkiye genelindeki yangın mücadelesinde sevindirici haber Yalova'dan geldi. Armutlu ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan sergilediği hızlı ve yoğun müdahale sayesinde kontrol altına alındı. Bölgede alevlerin yeniden alevlenmesini önlemek adına ekiplerin soğutma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

AHaber CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon
G.Zabrze-F.Bahçe | CANLI
DİĞER
Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden sert paylaşım!
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Yasal düzenleme Meclis'e sunulacak
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İsmail Kartal'dan flaş Asensio sözleri!
Italiao ilk 11 tercihi hakkında konuştu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İsmail Kartal'dan flaş Asensio sözleri! İsmail Kartal'dan flaş Asensio sözleri! 20:32
Italiao ilk 11 tercihi hakkında konuştu! Italiao ilk 11 tercihi hakkında konuştu! 19:51
Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE! Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE! 18:51
Trabzonspor transferi duyurdu! Trabzonspor transferi duyurdu! 18:39
FIFA'dan Adana Demirspor'a ceza FIFA'dan Adana Demirspor'a ceza 18:31
Muriqi imza gününde F.Bahçe taraftarıyla bir araya geldi Muriqi imza gününde F.Bahçe taraftarıyla bir araya geldi 18:03
Daha Eski
G.Zabrze-F.Bahçe | CANLI G.Zabrze-F.Bahçe | CANLI 18:02
Inter Turku - İstanbul Başakşehir maçı bilgileri Inter Turku - İstanbul Başakşehir maçı bilgileri 16:55
Fenerbahçe Polonya deplasmanında tur peşinde! Fenerbahçe Polonya deplasmanında tur peşinde! 16:29
Umut Bozok resmen RAMS Başakşehirde! Umut Bozok resmen RAMS Başakşehirde! 16:21
F.Bahçe'de 5 ayrılık birden! F.Bahçe'de 5 ayrılık birden! 16:08
Icardi'nin yeni takımı belli oluyor! Menajeri açıkladı Icardi'nin yeni takımı belli oluyor! Menajeri açıkladı 15:58