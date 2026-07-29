Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Türkiye'nin farklı illerinden art arda orman yangını haberleri gelmeye başladı. Balıkesir, Çanakkale, Antalya ve Yalova'da henüz belirlenemeyen nedenlerle çıkan yangınlara Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ve vatandaşlar havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın bölgelerinden gelen son dakika gelişmeleri, tahliye kararları ve kriz noktalarındaki durum vatandaşlar ve tatilciler tarafından yakından takip ediliyor. Arama motorlarında "Orman yangınları son dakika", "Çanakkale Sarıcaeli yangını söndürüldü mü?", "Balıkesir Altınoluk orman yangını son durum", "Antalya Kumluca Adrasan yangın" ve "Yalova Armutlu yangını" başlıkları yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte illere göre yangın bölgelerindeki son durum, ekiplerin mücadelesi ve yetkililerden gelen açıklamalar...

BALIKESİR / ALTINOLUK: "BÜYÜK BÖLÜMÜ KONTROL ALTINDA, TAHLİYELER SÜRÜYOR"

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk bölgesinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş yangına hem havadan hem de karadan müdahalenin kesintisiz ve aralıksız şekilde sürdüğünü ifade etti. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın bölgede tüm imkanların seferber edildiğini belirterek, "Hızlı müdahalelerle yangınların büyük bölümü kontrol altına alındı, kritik bölgelerde çalışmalar ve tahliyeler aralıksız sürüyor" açıklamasında bulundu.

ANTALYA / KUMLUCA: ADRASAN VE OLYMPOS TRAFİĞE KAPATILDI!

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin hızla yayılması üzerine bölgeye adeta hava ve kara filosu sevk edildi.

Müdahale Filosu

Yangın bölgesine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile birlikte 2 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 30 itfaiye aracı ve 281 personel sevk edildi.

Turizm Merkezlerine Erişim Kısıtlandı

Güvenlik tedbirleri ve söndürme araçlarının rahat hareket edebilmesi amacıyla tatilcilerin yoğun bulunduğu Adrasan ve Olympos turizm merkezleri trafiğe kapatıldı.

ÇANAKKALE / SARICAELİ & SARAYCIK: VATANDAŞLAR DA EKİPLERE DESTEK VERİYOR

Çanakkale'nin merkeze bağlı Sarıcaeli ve Saraycık köyleri yakınlarındaki ormanlık alanda saat 16.30 sıralarında yangın meydana geldi. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen ekiplere çevre köylerdeki vatandaşlar da destek verdi. Valilik sosyal medya hesabından yaptığı resmi açıklamada, "Çanakkale Merkez Saraycık Yangınına 6 helikopter, 16 arazöz, 5 dozer ve diğer araçlarla müdahale etkin bir şekilde devam etmektedir. Yangın geçen yıl yanan alanda ot yangını şeklinde seyretmektedir. Bütün kurumlarımız, araç ve personelleri ile sahada özveriyle çalışmaktadır" ifadelerine yer verdi.

YALOVA / ARMUTLU: YANGIN KONTROL ALTINDA!

Türkiye genelindeki yangın mücadelesinde sevindirici haber Yalova'dan geldi. Armutlu ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan sergilediği hızlı ve yoğun müdahale sayesinde kontrol altına alındı. Bölgede alevlerin yeniden alevlenmesini önlemek adına ekiplerin soğutma çalışmaları aralıksız devam ediyor.