Gastronomi dünyası ve MasterChef izleyicileri gelen acı haberle sarsıldı. TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye 2021 sezonunun birincisi, "Kızıl Sakal" lakabıyla tanınan ünlü şef Eren Kaşıkçı, İstanbul Kilyos'taki evinde ölü bulundu. Yakınlarının kendisinden haber alamaması üzerine durumun yetkililere bildirilmesiyle ortaya çıkan vefat haberinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli ölüm olayıyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Acı gelişmenin ardından arama motorlarında "Eren Kaşıkçı öldü mü, neden öldü?", "Eren Kaşıkçı evli mi, eşinden ayrıldı mı, boşandı mı?", "Eren Kaşıkçı'nın eşi Ecem Kaşıkçı kimdir?" ve "Eren Kaşıkçı kaç yaşındaydı?" başlıkları en çok araştırılan konular arasında yer aldı. İşteŞef Eren Kaşıkçı'nın vefatına ilişkin son gelişmeler, soruşturma detayları ve hayatı...

MASTERCHEF ŞAMPİYONU EREN KAŞIKÇI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU!

Edinilen ilk bilgilere göre, 37 yaşındaki Şef Eren Kaşıkçı'nın İstanbul Sarıyer ilçesine bağlı Kilyos'taki evinde cansız bedenine ulaşıldı. İhbar üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, Kaşıkçı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Kaşıkçı'nın naaşı kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ölümün şüpheli bulunması sebebiyle adli soruşturma başlattı.

EREN KAŞIKÇI BOŞANDI MI, EŞİNDEN AYRILDI MI?

Eren Kaşıkçı'nın vefat haberinin ardından arama motorlarında özel hayatı ve evliliğine ilişkin sorular da gündeme geldi. Eren Kaşıkçı, MasterChef yarışması döneminde Ecem Kaşıkçı ile evliydi. Çiftin bu evlilikten bir kız çocukları bulunmaktadır. İkilinin ayrıldığına veya boşandığına dair kamuoyuna yansımış resmi bir boşanma kararı ya da açıklama bulunmamakla birlikte, çift özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etmekteydi.

ECEM KAŞIKÇI KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2021 sezonu döneminde yarışma programına konuk olarak katılan ve eşine destek veren Ecem Kaşıkçı, Şef Eren Kaşıkçı'nın eşidir. Özel hayatını medyadan uzak tutmayı tercih eden Ecem Kaşıkçı ve Eren Kaşıkçı çiftinin Derin Maya adında bir kız çocukları vardır.

EREN KAŞIKÇI KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

1989 doğumlu olan Eren Kaşıkçı, 37 yaşındaydı. Baba tarafı Rize Pazar'lı, anne tarafı ise Kırklarelili olan başarılı şef, uzun yıllar profesyonel mutfaklarda görev almıştır.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi mezunu olan Kaşıkçı, Çanakkale Gökçeada'da şeflik yaptığı dönemde MasterChef Türkiye 2021 yarışmasına katılmış ve sergilediği performansla MasterChef Şampiyonu olmuştur. Yarışma sonrasında "Kızıl Sakal" markasıyla gastronomi projelerini sürdüren ünlü şef, aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerinde ve afet bölgelerindeki aşevlerinde gönüllü şeflik çalışmalarıyla da takdir toplamıştı.