Acun Ilıcalı'nın sunumuyla Türk televizyonlarında bir döneme damga vuran "Var Mısın Yok Musun" yarışması, çıkardığı renkli karakterler ve unutulmaz yarışmacılarla hafızalardaki yerini koruyor. Yarışma boyunca gösterdiği heyecanlı yapısı, kutu seçimleri ve diğer yarışmacılarla kurduğu sıcak diyaloglarla geniş bir kitle tarafından takip edilen Altan, aradan geçen yıllara rağmen izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Arama motorlarında "Var Mısın Yok Musun Altan kimdir?", "Altan kaç yaşında?", "Var Mısın Yok Musun Altan aslen nereli?" ve "Altan şimdi ne yapıyor?" başlıkları nostalji ve magazin tutkunları tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İşte Var Mısın Yok Musun Altan'ın hayatı, ekran yolculuğu ve merak edilen tüm detayları...

VAR MISIN YOK MUSUN ALTAN KİMDİR?

Türk televizyon izleyicisinin "Var Mısın Yok Musun" formatıyla tanıdığı Altan, yarışmaya katıldığı dönemde sergilediği doğal ve sempatik tavırlarıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekmiştir. Stüdyodaki diğer yarışmacılarla yakaladığı uyum ve kilit anlarda yaptığı riski yüksek kutu seçimleriyle izleyicileri ekrana kilitleyen Altan, yarışmanın unutulmaz simaları arasında gösterilmektedir. 25. Bölümün yarışmacısı Kahramanmaraşlı 22 yaşındaki Altan Akbaş oldu. Yarışmaya büyük hayallerle katılan genç isim, kazanacağı ödülle kendi giyim markasını kurmayı hedeflediğini anlattı.

Geçmişte profesyonel basketbolcu olmayı istediğini ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu hayalini yarıda bırakmak zorunda kaldığını söyleyen Altan, hayatına modellik yaparak yeni bir yön verdiğini paylaştı.

Yarışmaya 14 numaralı kutuyla başlayan Altan, ilk turlarda talihsiz anlar yaşadı. Açılan kutuların ardından 2 milyon TL, 3 milyon TL ve iki adet 5 milyon TL'lik büyük ödül oyun dışında kaldı. Büyük ikramiyelerin peş peşe elenmesi stüdyoda heyecanı artırırken Altan ise moralini yüksek tutmayı başardı.

Dördüncü turdan itibaren peş peşe açılan mavi kutular Altan'ın yeniden umutlanmasını sağladı. Şans genç yarışmacının yüzüne gülerken oyunun dengesi de değişmeye başladı. Ancak beşinci turda 1 milyon TL'nin bulunduğu kutunun açılması heyecanı yeniden zirveye taşıdı.

YARIŞMA PERFORMANSI VE EKRAN YOLCULUĞU

Acun Medya yapımı olan "Var Mısın Yok Musun" kutu açma yarışmasında uzun süre kutu hissiyatıyla arkadaşlarına destek veren Altan, sıra kendisine geldiğinde de heyecan dolu bir yarışmaya imza atmıştır.

Yarışma sürecindeki pozitif enerjisi ve Hamdi Bey'in teklifleri karşısında verdiği kararlarla döneminde sosyal medyada ve televizyon ekranlarında geniş yer bulmuştur. Yarışma sonrasında ise ekranlardan uzak, daha sakin ve özel bir yaşam sürmeyi tercih etmiştir.

ALTAN NE KADAR KAZANDI?

Altıncı turun sonunda bankadan gelen 225 bin TL'lik teklif yarışmanın kaderini belirledi. Uzun değerlendirmelerin ardından Altan, risk almamayı tercih ederek teklifi kabul etti ve yarışmadan 225 bin TL ödülle ayrıldı.