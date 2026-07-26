CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler MasterChef ana kadroya giren 8. isim kim oldu?

MasterChef ana kadroya giren 8. isim kim oldu?

TV8 ekranlarının reyting rekorları kıran yarışma programı MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro seçmeleri nefes kesmeye devam ediyor. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun şefliğinde gerçekleşen 25 Temmuz gecesindeki kritik etapta yarışmacılar ilk turda "yenidünya" ile yaratıcılık tabağı, ikinci turda ise "su böreği" hazırlayarak kıyasıya rekabet etti. Ekran başındaki izleyiciler arama motorlarında "MasterChef ana kadroya giren 8. isim kim oldu?", "25 Temmuz MasterChef önlüğü kim kazandı?" ve "MasterChef 2026 ana kadro tam liste" sorgulamalarını yapıyor. İşte 8. önlüğün sahibi, gecenin kazananı ve MasterChef ana kadro güncel yarışmacı listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2026 10:04 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2026 10:06
MasterChef ana kadroya giren 8. isim kim oldu?

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen lezzet ve rekabet yarışması MasterChef Türkiye 2026, ana kadro seçmeleriyle ekran başındakileri kilitilemeye devam ediyor. Şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu liderliğinde gerçekleşen 25 Temmuz Cumartesi günkü bölümde yarışmacı adayları iki aşamalı zorlu bir eleme etabından geçti. İlk etapta yarışmacılardan "yenidünya" ana ürünüyle yaratıcı bir tabak hazırlamaları istendi. En başarılı tabakları çıkaran isimler ikinci tura yükselerek Türk mutfağının en zorlu lezzetlerinden biri olan "su böreği" yapmak için tezgah başına geçti. Yarışmanın sıkı takipçileri arama motorlarında "MasterChef ana kadroya giren 8. isim kim oldu?", "MasterChef 25 Temmuz kim kazandı?" ve "MasterChef 2026 ana kadro isimleri" aramalarını yoğun şekilde araştırıyor. İşte 25 Temmuz 2026 gecesinde MasterChef Türkiye'de 8. önlüğün sahibi, gecenin öne çıkan detayları ve güncel ana kadro listesi...

MASTERCHEF TÜRKİYE 2026 ANA KADROYA GİREN 8. YARIŞMACI KİM OLDU?

İkinci etapta şeflerin istediği su böreğini tekniğine en uygun, en lezzetli ve çıtır şekilde hazırlayarak rakiplerini geride bırakan yarışmacı Nurten oldu. Şeflerden tam not alarak gecenin birincisi olan Nurten, MasterChef 2026 ana kadrosuna adını yazdıran 8. yarışmacı olarak beyaz önlüğün sahibi oldu.

MASTERCHEF 2026 ANA KADROYA GİREN İSİMLER (GÜNCEL LİSTE)

Sezonun başından bu yana kıyasıya mücadeleler sonucunda ana kadroda yerini garantileyen yarışmacılar sırasıyla şu şekildedir:

  1. Batuhan (1. Ana Kadro Yarışmacısı)
  2. Nilay (2. Ana Kadro Yarışmacısı)
  3. Hasan Alp (3. Ana Kadro Yarışmacısı)
  4. Şiringül (4. Ana Kadro Yarışmacısı)
  5. Enes (5. Ana Kadro Yarışmacısı)
  6. Eyyüp Can (6. Ana Kadro Yarışmacısı)
  7. Demirhan (7. Ana Kadro Yarışmacısı)
  8. Nurten (8. Ana Kadro Yarışmacısı)

YEDEK KADROYA GİREN YARIŞMACILAR

Ana kadro mücadelesinde son tura kadar yükselen ancak ana kadroyu kıl payı kaçıran yarışmacılar arasından yedek kadroya giren isimler Emre, Cansu, Hami Efe ve Fatma olarak belirlendi.

MasterChef Eyyüp Can kimdir, nereli? Devamını Oku BUNU DA OKU
MasterChef Şiringül kimdir? Devamını Oku BUNU DA OKU
MasterChef Hasan Alp kimdir? Devamını Oku BUNU DA OKU
MasterChef Batuhan kimdir, kaç yaşında? Devamını Oku BUNU DA OKU
MasterChef Nilay kimdir? Devamını Oku BUNU DA OKU

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
F.Bahçe'de 6 ayrılık birden! Kartal biletlerini kesti
G.Saray'ın 10 numara transferinde düğüm çözülüyor!
DİĞER
Galatasaray'da sürpriz veda! Geldiği gibi gidiyor...
Film fırıldak başladı: CHP'nin rozet etkinliğine paralı figüran operasyonu... "950 TL'lik" iddianın arkasından ne çıktı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yusuf Demir'den olay G.Saray sözleri!
G.Saray'da o isim takımda kalıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor - E. Frankfurt maçı bilgileri Trabzonspor - E. Frankfurt maçı bilgileri 11:46
Yusuf Demir'den olay G.Saray sözleri! Yusuf Demir'den olay G.Saray sözleri! 11:36
F.Bahçe'den Leao çıkarması! Yönetim İtalya'ya gidiyor F.Bahçe'den Leao çıkarması! Yönetim İtalya'ya gidiyor 11:33
Beşiktaş'ta flaş Nunez gelişmesi! Beşiktaş'ta flaş Nunez gelişmesi! 11:13
G.Saray'da o isim takımda kalıyor! G.Saray'da o isim takımda kalıyor! 10:29
Türkiye - Brezilya maçı CANLI İZLE (TRT 1) Türkiye - Brezilya maçı CANLI İZLE (TRT 1) 09:30
Daha Eski
F.Bahçe'de 6 ayrılık birden! Kartal biletlerini kesti F.Bahçe'de 6 ayrılık birden! Kartal biletlerini kesti 09:29
Filenin Sultanları şampiyonluk için sahada! Filenin Sultanları şampiyonluk için sahada! 08:40
Leao'dan F.Bahçe paylaşımına yanıt! Leao'dan F.Bahçe paylaşımına yanıt! 01:11
G.Saray, B. Fernandes'in alternatifini buldu! G.Saray, B. Fernandes'in alternatifini buldu! 01:11
F.Bahçe'de ilk ayrılık yolda! Başkan resmen açıkladı F.Bahçe'de ilk ayrılık yolda! Başkan resmen açıkladı 01:11
Milletler Ligi'nde finalin adı Türkiye-Brezilya! Milletler Ligi'nde finalin adı Türkiye-Brezilya! 01:11