TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen lezzet ve rekabet yarışması MasterChef Türkiye 2026, ana kadro seçmeleriyle ekran başındakileri kilitilemeye devam ediyor. Şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu liderliğinde gerçekleşen 25 Temmuz Cumartesi günkü bölümde yarışmacı adayları iki aşamalı zorlu bir eleme etabından geçti. İlk etapta yarışmacılardan "yenidünya" ana ürünüyle yaratıcı bir tabak hazırlamaları istendi. En başarılı tabakları çıkaran isimler ikinci tura yükselerek Türk mutfağının en zorlu lezzetlerinden biri olan "su böreği" yapmak için tezgah başına geçti. Yarışmanın sıkı takipçileri arama motorlarında "MasterChef ana kadroya giren 8. isim kim oldu?", "MasterChef 25 Temmuz kim kazandı?" ve "MasterChef 2026 ana kadro isimleri" aramalarını yoğun şekilde araştırıyor. İşte 25 Temmuz 2026 gecesinde MasterChef Türkiye'de 8. önlüğün sahibi, gecenin öne çıkan detayları ve güncel ana kadro listesi...

MASTERCHEF TÜRKİYE 2026 ANA KADROYA GİREN 8. YARIŞMACI KİM OLDU?

İkinci etapta şeflerin istediği su böreğini tekniğine en uygun, en lezzetli ve çıtır şekilde hazırlayarak rakiplerini geride bırakan yarışmacı Nurten oldu. Şeflerden tam not alarak gecenin birincisi olan Nurten, MasterChef 2026 ana kadrosuna adını yazdıran 8. yarışmacı olarak beyaz önlüğün sahibi oldu.

MASTERCHEF 2026 ANA KADROYA GİREN İSİMLER (GÜNCEL LİSTE)

Sezonun başından bu yana kıyasıya mücadeleler sonucunda ana kadroda yerini garantileyen yarışmacılar sırasıyla şu şekildedir:

Batuhan (1. Ana Kadro Yarışmacısı) Nilay (2. Ana Kadro Yarışmacısı) Hasan Alp (3. Ana Kadro Yarışmacısı) Şiringül (4. Ana Kadro Yarışmacısı) Enes (5. Ana Kadro Yarışmacısı) Eyyüp Can (6. Ana Kadro Yarışmacısı) Demirhan (7. Ana Kadro Yarışmacısı) Nurten (8. Ana Kadro Yarışmacısı)

YEDEK KADROYA GİREN YARIŞMACILAR

Ana kadro mücadelesinde son tura kadar yükselen ancak ana kadroyu kıl payı kaçıran yarışmacılar arasından yedek kadroya giren isimler Emre, Cansu, Hami Efe ve Fatma olarak belirlendi.