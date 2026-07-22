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Haberler Haberler YKS'de tercih yapmazsak ne olur? OBP puanı düşer mi?

YKS'de tercih yapmazsak ne olur? OBP puanı düşer mi?

2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar için kritik tercih maratonu başladı. Hedeflediği sıralamaya ulaşamayan veya mezuna kalmayı düşünen binlerce aday arama motorlarında "YKS'de tercih yapmazsak ne olur?", "Hiç tercih yapmayınca OBP puanı düşer mi?", "Tercih yapmayıp seneye sınava girersem puanım kesilir mi?" sorularına yanıt arıyor. Öğrencilerin en çok tereddüt ettiği Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) kırılması kuralları netleşti. Peki, hiç tercih yapmamak sonraki yılın YKS puanını etkiler mi? İşte ÖSYM tercih kılavuzu kuralları doğrultusunda tüm merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2026 17:49
YKS'de tercih yapmazsak ne olur? OBP puanı düşer mi?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonunda puan ve sıralamaların ilan edilmesiyle birlikte adaylar üniversite tercih listelerini oluşturmaya başladı. Ancak elde ettiği sonuçtan memnun olmayan ya da hayalindeki bölüm için şansını bir sonraki yıl tekrar denemek isteyen binlerce aday, "YKS'de tercih yapmazsam ne olur?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Sınav sürecinde en büyük endişelerden biri olan Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) kırılması veya puan kaybı yaşama korkusu, tercih yapmama kararı alan adayların kafasını kurcalıyor. İşte ÖSYM kılavuz ilkelerine göre YKS'de tercih yapmamanın sonuçları, OBP kırılması kuralları ve mezuna kalma rehberi...

YKS'DE TERCİH YAPMAZSAK NE OLUR? OBP PUANI DÜŞER Mİ?

Kısaca cevap vermek gerekirse: HAYIR, puanınız veya OBP'niz düşmez. ÖSYM kurallarına göre, bir adayın sonraki yıl YKS'ye girdiğinde Ortaöğretim Başarı Puanı'nın (OBP) yarı yarıya düşmesi (OBP kırılması) için bir yükseköğretim programına YERLEŞTİRİLMİŞ olması gerekir.

OBP puanınızda, yerleştirme katsayınızda (0,12) veya genel YKS puanınızda hiçbir düşüş ya da kayıp yaşanmaz. Lise diploma notunuzdan gelen OBP katkısını tıpkı bu yıl olduğu gibi tam katsayı ile kullanabilirsiniz.

TERCİH YAPIP YERLEŞEMEZSEK OBP DÜŞER Mİ?

Adayların en çok karıştırdığı konulardan biri de tercih listesi gönderip herhangi bir bölüme yerleşememe durumudur. Tercih listenizi ÖSYM AİS üzerinden onaylasanız dahi, sıralamanız yetmediği için hiçbir üniversiteye yerleşemezseniz OBP puanınız DÜŞMEZ. Tercih listenizdeki herhangi bir bölüme (Devlet, Vakıf, Açıköğretim, İkinci Öğretim veya Yetenek Sınavı ile) yerleştirilmenizdir. Yerleştikten sonra kayıt yaptırsanız da yaptırmasanız da bir sonraki yıl OBP katkınız yarıya iner.

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