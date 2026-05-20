DENEYAP sonuç sorgulama ekranı ve isim listesi

DENEYAP Türkiye 2026 yılı Öğrenci Seçme E-Sınav sonuçları resmen ilan edildi! Sınava giren ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin heyecanla beklediği DENEYAP sınav sonuç belgesi sorgulama ekranı t3kys.com adresi üzerinde aktif hale getirildi. Kurumsal Yönetim Sistemi (KYS) kullanıcı bilgileriyle sisteme giriş yapan adaylar, aldıkları puanı ve bir sonraki aşama olan uygulama sınavı detaylarını anlık olarak görüntüleyebiliyor. Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

DENEYAP SINAV SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

DENEYAP Türkiye 2026 Öğrenci Seçme E-Sınav sonuçları resmen açıklanmıştır. T3 Vakfı ve DENEYAP Türkiye tarafından paylaşılan süreç takvimine uygun olarak, 20 Mayıs Çarşamba günü itibarıyla e-sınav değerlendirme işlemleri tamamlanmış ve sonuçlar adayların erişimine açılmıştır.

DENEYAP SINAV SONUÇLARINA NEREDEN VE NASIL BAKILIR?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince, DENEYAP sınav sonuçları için herkese açık genel bir "Tam İsim Listesi" (PDF) yayımlanmamaktadır. Adaylar, sınav sonuçlarını ve puan kartlarını kişisel kullanıcı panelleri üzerinden sorgulayabilmektedir.

Sınav sonucunuzu öğrenmek için aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekmektedir:

İlk olarak T3 Vakfı'nın kurumsal yönetim platformu olan t3kys.com (Kurumsal Yönetim Sistemi) adresine gidin.

Açılan ekranda adaya ait T.C. Kimlik Numarası ve başvuru esnasında oluşturulan şifre ile sisteme giriş yapın.

Menüde yer alan "Başvurularım" veya "Sınav Sonuçlarım" sekmesine tıklayın.

"2026 DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Öğrenci Seçme Sınavı" başlığı altındaki "Sonuç Belgesini Görüntüle" butonuna basarak aldığınız puanı ve başarı durumunuzu inceleyin.

E-SINAV SONRASI İKİNCİ AŞAMA: UYGULAMA SINAVI NE ZAMAN?

Açıklanan e-sınav sonuçlarına göre belirlenen baraj puanını aşarak ilk aşamayı başarıyla tamamlayan adaylar, ikinci ve son adım olan Uygulama Sınavına katılmaya hak kazanacaktır.

Uygulama sınavında adayların proje tasarımı, analitik düşünme ve takım çalışması gibi yetenekleri ölçülecektir. Uygulama sınavının yapılacağı yer, tam tarih ve saat bilgileri ile proje teması içeren Sınav Sonuç Kılavuzu, önümüzdeki günlerde resmi olarak deneyap.org web sitesi üzerinden adaylara duyurulacaktır. Adayların KYS sistemi üzerindeki iletişim bilgilerini güncel tutmaları ve duyuruları takip etmeleri önem arz etmektedir.

DENEYAP SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI