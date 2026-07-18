Şans oyunu tutkunlarının en çok ilgi gösterdiği ve her hafta devreden büyük ikramiyesiyle hayalleri süsleyen Çılgın Sayısal Loto'da yeni bir çekiliş heyecanı daha yaşanıyor. Şansını deneyerek zengin olma hayali kuran binlerce kişi, kuponlarını doldurarak çekiliş saatini beklemeye başladı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Şisal Şans güvencesiyle düzenlenen çekiliş öncesinde, şans oyunu severler arama motoru Google üzerinde hızlı bir şekilde "18 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları", "Sayısal Loto bugün kazandıran numaralar", "Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama nasıl yapılır?" ve "Milli Piyango Online canlı çekiliş izle" sorgularını aratarak trend listelerini hareketlendirdi. Peki, büyük ikramiyenin sahibini bulacağı çekiliş ne zaman, saat kaçta yapılacak ve biletler nereden kontrol edilecek? İşte, 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, kazandıran numaralar ve hızlı sorgulama rehberi...

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Milli Piyango Online platformu tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi, haftanın üç günü (Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi) gerçekleştirilmektedir. 18 Temmuz Cumartesi akşamı yapılan çekiliş saat 21.30'da başladı. Çekiliş, Şisal Şans'ın resmi çekiliş stüdyolarında noter huzurunda gerçekleştirildi ve millipiyangoonline.com internet sitesi ile Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden canlı ve şifresiz olarak naklen yayınlandı.

18 TEMMUZ 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR

19 - 21 - 31 - 41 - 44 - 65 JOKER: 13 SÜPERSTAR: 44

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

Çekiliş sona erdikten sonra biletlerinize ikramiye isabet edip etmediğini kontrol etmek oldukça kolaydır. Sonuç sorgulama işlemlerini gerçekleştirebileceğiniz resmi platformlar şu şekildedir:

1. Milli Piyango Online Resmi Sitesi Üzerinden:

Milli Piyango'nun resmi sonuç sayfasını ziyaret ederek biletinizin üzerindeki numaraları veya bilet barkod numarasını sisteme girerek kazancınızı görebilirsiniz.

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2. Milli Piyango Mobil Uygulaması:

iOS ve Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebileceğiniz Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulaması üzerinden, akıllı telefonunuzun kamerasını kullanarak biletinizdeki QR kodu (karekod) taratabilir ve saniyeler içinde amorti, ikramiye durumunu öğrenebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR, KURALLARI NELERDİR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek oynanan bir şans oyunudur. Çekilen her numaradan sonra bir "Joker" sayısı çekilir. Bu sayı, 5 bilenlerin ikramiye oranını (5+1) doğrudan yükseltir. Oynanan kolona ek ücret ödenerek dahil edilen SüperStar numarası ise kazanılan ikramiye miktarını katlama şansı sunar. Çılgın Sayısal Loto'da; 6, 5+1, 5, 4, 3 ve 2 numara doğru tahmin edenler farklı oranlarda ikramiye kazanmaya hak kazanır.