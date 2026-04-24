CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Cuma hutbesi konusu | 24 Nisan 2026 Diyanet Cuma hutbesi oku, dinle

Diyanet İşleri Başkanlığı, 24 Nisan Cuma günü tüm camilerde okunacak olan haftalık hutbe konusunu "Merhamet Eğitimi" olarak duyurdu. Toplumsal huzurun anahtarı ve İslam ahlakının özü olan merhametin, aileden başlayarak tüm sosyal hayata nasıl yayılması gerektiğinin işleneceği bu haftaki hutbede, Peygamber Efendimiz’in (S.A.V) şefkat dolu örnekliği müminlere hatırlatılacak. Özellikle 23 Nisan haftasında çocuklara yaklaşım ve tüm canlılara karşı gösterilmesi gereken nezaket dilinin önemi üzerinde durulacak. Peki, İslam’da merhamet eğitiminin sınırları nelerdir ve bireysel hayatımıza nasıl yansımalıdır? İşte Türkiye genelindeki camilerde yankılanacak olan o anlamlı hutbenin detayları!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2026 23:04 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2026 08:23
İslam dininin rahmet yüklü mesajlarını her hafta farklı bir pencereden müminlere ulaştıran cuma hutbelerinde, bu hafta "Merhamet Eğitimi" başlığıyla kalplere dokunuluyor. Şefkatin sadece bir duygu değil, aynı zamanda öğrenilmesi ve nesillere aktarılması gereken bir ahlak disiplini olduğu vurgulanan hutbede; şiddetin, öfkenin ve tahammülsüzlüğün panzehri olarak merhametin altı çizilecek. Aile içinde eşlerin birbirine, ebeveynlerin çocuklarına ve insanın doğadaki tüm canlılara karşı takınacağı tavrın, imanın bir gereği olduğu hatırlatılacak. Maneviyatın doruğa çıktığı bu mübarek günde, camileri dolduran cemaate, merhametin dünyayı güzelleştirecek yegane güç olduğu mesajı verilirken, bu eğitimin ilk basamağının gönül kırmamak ve her canı aziz bilmek olduğu ifade ediliyor. İşte 24 Nisan tarihli Cuma hutbesinin detayları!

👉Diyanet İşleri Başkanlığı CUMA HUTBESİ👈

MERHAMET EĞİTİMİ

Muhterem Müslümanlar!

Yüce dinimiz İslam'ın üzerinde hassasiyetle durduğu hususlardan biri de eğitimdir. Medeniyetimizde eğitim; ilimle hikmetin, bilgiyle ahlakın bir arada bulunduğu hakikat arayışı olarak görülür. İnsanı, Allah'a yaklaştıran; sevgi, saygı ve şefkat gibi faziletlerle buluşturan eğitim anlayışı benimsenir. Dünyalık başarının yanında, kişinin; Rabbine, ailesine ve çevresine karşı sorumluluklarını yerine getirdiği eğitim bilincinin oluşması hedeflenir. Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in, "Allah'ım! Öğrettiklerinle beni faydalandır. Fayda verecek ilmi bana öğret ve ilmimi artır" duası bu duruma en güzel örnektir.

Aziz Müminler!

Eğitim, ömür boyu devam eden bir süreçtir. Çünkü insan; eğitimle şekillenir. Eşyanın hikmetini ve yaratılışın gayesini eğitimle kavrayabilir. İyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan eğitimle ayırabilir. Dinin, canın, malın, neslin ve aklın korunduğu erdemli bir toplum eğitimle inşa edilebilir. Adalet ve merhametin hâkim olduğu bir medeniyet ancak eğitimle kurulabilir.

CUMA HUTBESİ PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Kıymetli Müslümanlar!

Bugün, bütün dünya, insanı insan yapan değerlerin zaafa uğradığı bir dönemden geçmektedir. Bundan kurtuluş, insanın; özüne dönmesi, vahyin yol göstericiliği, Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in güzel ahlakını örnek almasıyla mümkündür. Toplum olarak bizler de milli ve manevi değerlerimizle hemhal olmuş bir eğitim anlayışıyla, sıkıntılarımıza çare bulabilir, birbirimize umut olabilir, geleceğe daha güvenle bakabiliriz. Zira bizler; Cenâb-ı Hakk'ın, "Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et" ayet-i kerimesini kendisine şiar edinen bir medeniyetin mensuplarıyız. Muallim olarak gönderilen, sünnet-i seniyyesi ve merhamet eğitimiyle sadece içinde yaşadığı topluma değil bütün insanlığa rehberlik eden Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)'in ümmetiyiz. "İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır" hadis-i şerifi gereğince iyiliğin yeryüzündeki temsilcileri olma sorumluluğunu omuzlarında taşıyan şanlı bir ecdadın torunlarıyız.

CUMA HUTBESİ SESLİ DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Değerli Müslümanlar!

Bugün her birimize düşen görev; bizi biz yapan, bizi ayakta tutan değerlerimize sımsıkı sarılmaktır. Çocuklarımızı ve gençlerimizi her türlü batıl ideolojiden, sapkın akımdan, zararlı alışkanlıktan korumaya var gücümüzle gayret göstermektir. Onların zihinlerine ilmi, kalplerine imanı, hayatlarına ibadet ve ahlakı nakşetmeye daha fazla ehemmiyet vermektir.

Hutbemizi Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)'in şu duası ile bitiriyoruz: "Allah'ım! Huşû duymayan kalpten, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım."

ASpor CANLI YAYIN

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
