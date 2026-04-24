CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Cuma mesajları bayraklı | 24 Nisan resimli, kısa, öz, hadisli Cuma mesajları

Cuma mesajları bayraklı | 24 Nisan resimli, kısa, öz, hadisli Cuma mesajları

Baharın tazeliği mübarek Cuma gününün huzuruyla harmanlanıyor. 24 Nisan sabahı camilere akın eden ve uzaktaki sevdiklerini unutmayan vatandaşlar, günün anlam ve önemine uygun mesajları araştırmaya başladı. Bu hafta Diyanet tarafından "Merhamet Eğitimi" temasıyla duyurulan Cuma hutbesinin gölgesinde, gönülleri ferahlatacak en güzel dua sözleri ve bayraklı görseller paylaşımları süslüyor. Siz de ailenize, dostlarınıza ve sosyal medya takipçilerinize göndermek için en kısa, öz ve hadisli Cuma mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz.

İslam dünyasında "haftalık bayram" olarak kabul edilen Cuma günü, 24 Nisan 2026 sabahında bir kez daha rahmet ve bereket kapılarını aralıyor. Bayram tatilinin devam ettiği bu özel haftada, vatandaşlar arasındaki bağları güçlendiren en önemli geleneklerden biri olan mesajlaşma trafiği sabahın ilk ışıklarıyla başladı. Milli duygularla maneviyatın iç içe geçtiği bugün, ay-yıldızlı bayrak temalı mesajlar kadar, Peygamber Efendimiz'in müjdeleriyle dolu hadisli görseller de büyük ilgi görüyor. Rabbimize yöneldiğimiz, ellerimizi semaya açıp huzur dilediğimiz bu mübarek günde; kırgınlıkların son bulması ve duaların ortak olması dileğiyle paylaşılan her kelime, birer sevgi köprüsü kuruyor. İşte 24 Nisan Cuma sabahı için hazırladığımız, kalplere dokunacak en yeni ve etkileyici Cuma sözleri!

TÜRK BAYRAKLI CUMA MESAJLARI 2026

Bayraklı Cuma mesajları

🤲Bu mübarek Cuma gününde dualarımız, göklerde gururla dalgalanan al bayrağımız gibi daim olsun. Rabbim vatanımıza huzur, milletimize birlik nasip etsin. Cumanız mübarek olsun."

Türk Bayraklı Cuma mesajları

🤲Cuma'nın bereketi, bayrağımızın gölgesi kadar koruyucu; dualarımız, şehitlerimizin ruhu kadar yüce olsun. Vatanımızın her köşesine huzur yağsın. Hayırlı cumalar.

Cuma mesajları

🤲Al bayrağın gölgesinde birleşen milletimizin her ferdi için bugün dua ediyorum. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve imanımızı güçlü kılsın. Cumanız mübarek olsun.

Türk bayrağı cuma mesajı

🤲Bayrağımızın dalgalandığı her yerde huzur, adalet ve rahmet olsun. Bu mübarek Cuma günü dualarınızı kabul, gönlünüzü selamet eylesin. Hayırlı cumalar.

Bayraklı cuma sözleri

🤲Şanlı bayrağımız semalarda gururla dalgalanırken, dualarımız da rahmete yükselsin. Rabbim vatanımızı korusun, milletimizi daim kılsın. Mübarek Cumanız hayırlara vesile olsun.

YENİ VE FARKLI CUMA MESAJLARI 2026

🙏Cuma'nın getirdiği manevi huzur, tüm haftanızı aydınlatsın. Kalbiniz sevgiyle, yüzünüz gülümsemeyle dolsun. Ailenizle, dostlarınızla geçireceğiniz sıcacık anlarla dolu bir hafta sonu olsun. Hayırlı Cumalar!

🙏Bu mübarek gün, hayatınıza yeni başlangıçlar, güzel anılar ve sıcacık duygular katsın. Sevdiklerinizle geçireceğiniz her an, kalbinizi mutlulukla doldursun. Sağlık, huzur ve bereketle dolu bir ömür sizin olsun!

Resimli Cuma mesajları

🙏Bu mübarek günün bereketi, huzuru ve sevgi dolu anları kalbinize dolsun. Yeni bir güne umutla başlayın, sevdiklerinizle geçireceğiniz anlar size mutluluk versin. Sağlık, neşe ve barış dolu bir hafta sonu dilerim!

🙏Cuma'nız mübarek olsun! Bu güzel gün, kalbinizdeki tüm iyi dileklerin gerçekleşmesine vesile olsun. Huzur, sağlık ve mutluluk her anınızda sizinle olsun.

HADİSLİ CUMA MESAJLARI

📜Rasûlullah (s.a.v.) buyurdu: 'Cuma günü, o günün hayrını isteyen için Allah'ın katında bir bayramdır.' (İbn Mâce, İkâmet, 91). Dualarınız kabul, gönlünüz huzurlu olsun. Cuma gününüz mübarek olsun!

📜Cuma bereketi üzerinize olsun! Rasûlullah (s.a.v.) dedi ki: 'Cuma günü, öyle bir saat vardır ki, kul o saatte Allah'tan bir şey isterse, Allah ona mutlaka verir.' (Buhârî, Cuma, 37). Kalbinizden geçen hayırlı dilekler kabul olsun

📜Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu: 'Cuma günü yapılan dua, Allah katında geri çevrilmez.' (Tirmizî, Cuma, 2). Bu mübarek günde dualarınızı eksik etmeyin. Hayırlı Cumalar!

Resimli 'hayırlı cumalar' mesajı

DUALI CUMA MESAJLARI

🤲 "Cuma, gökyüzünden yeryüzüne rahmetin inmeye başladığı, duaların kabul edildiği mübarek bir gündür. Rabbim bu Cuma gününü, yüreğinizdeki tüm güzellikleri yeşertip, hayatınızı bereketlendirsin. Sevdiklerinizle birlikte nice güzel Cuma'lar dilerim."

Anlamlı Cuma mesajları

🤲 "Cuma, manevi bir güzellikle bizi kucaklayan, kalbimizi huzurla dolduran, dualarımızın en güzel sesiyle yükseldiği özel bir gündür. Bugünün anlamını idrak ederek, sevdiklerinize duygusal anlar yaşatmayı unutmayın. Hayırlı Cumalar!"

🤲 "Cuma günü, tüm yorgunlukların ve sıkıntıların geride kaldığı, yeni bir umutla doğru yol aldığımız gündür. Dualarımızın, gönül huzurumuzun ve sevgi bağlarımızın arttığı bir Cuma diliyorum. Rabbim, yüreğinizi huzurla doldursun."

🤲 "Cuma günü, Rabbimize en içten dualarımızı sunduğumuz, nefis muhasebesi yaptığımız, affediciliğin ve merhametin yüreklerimizi kapladığı özel bir zaman dilimidir. Bu Cuma'da sevdiklerinizle birlikte olun, gönül alışverişi yapın ve yeni başlangıçlara adım atın. Hayırlı Cumalar!"

Hayırlı Cumalar mesajı

🤲 "Cuma, tüm haftanın yorgunluğunu silip götüren, yüreğimize ferahlık veren, huzurun ve sabrın gücünü hissettiğimiz müstesna bir gündür. Dualarımızın kabul olduğu bu özel günün bereketini doyasıya yaşayın, sevdiklerinizle birlikte nice güzel Cumalar geçirmeniz dileğiyle."

🤲 "Cuma, Rabbimizin lütfunu ve merhametini en yoğun şekilde hissettiğimiz, manevi yükselişlerin yaşandığı bir gündür. Bu Cuma günü, kalbinizdeki sevgi çiçekleri açsın, dualarınız kabul olsun ve hayatınızın her anı bereketle dolsun. Hayırlı Cumalar!"

🤲 "Cuma günü, yorgunlukların, sıkıntıların ve dertlerin geride kaldığı, kalpten kalbe akan duaların ve sevginin yoğunlaştığı bir zaman dilimidir. Bu özel günün anlamını ve değerini idrak ederek, tüm sevdiklerinize umut ve mutluluk saçın. Rabbim, dualarınızı kabul etsin. Hayırlı Cumalar!"

Dualı Cuma mesajları

KISA VE ANLAMLI CUMA MESAJLARI 🌹

🌹Cuma, bize Allah'ın lütfunun, merhametinin ve affının tecelli ettiği bir gündür. Bu özel günün güzellikleri yüreğinizi aydınlatsın, dualarınız kabul olsun. Rabbim her bir adımınızı nurlandırsın, sıkıntılarınızı hafifletsin. Hayırlı Cumalar!

🌹 Bugün dualarımızın en güzel sesiyle yükseldiği Cuma gününde, tüm dilekleriniz gerçekleşsin. Cumanız mübarek olsun!

🌹 Kalbiniz imanla dolu, yüzünüz tebessümle aydınlansın. Cuma'nın bereketi üzerinizde olsun. Hayırlı Cumalar!

🌹 Rabbimizin rahmeti ve merhameti bugün de üzerimize olsun. Cumanız mübarek olsun!

🌹 Cuma günü dualarınızın, umutlarınızın ve sevdiklerinizin kıymeti bilinsin. Hayırlı Cumalar dilerim!

Gül resimli cuma mesajı

🌹 Bugünün bereketi yüzünüzü aydınlatsın, dualarınız kabul olsun. Cuma'nız mübarek olsun!

🌹 Cumanın güzellikleri etrafınızı sarsın, kalbiniz huzurla dolup taşsın. Hayırlı Cumalar!

🌹 Duaların en güzelini ettiğiniz, hatalardan arındığınız bir Cuma diliyorum. Herkese hayırlı Cumalar!

Anlamlı Cuma sözleri

🌹 Cuma günü, geçmişin pişmanlıklarını, geleceğin umutlarına çevirdiğimiz gündür. Cumanız mübarek olsun!

🌹 Rabbimizin rahmeti ve lütfuyla dolu bir Cuma geçirmeniz dileğiyle. Hayırlı Cumalar!

Ayetli Cuma mesajları

EN FARKLI CUMA MESAJLARI 🤲

🤲Cuma günü bir hediye gibi geliyor insana. Yorgunluğu, endişeleri bir kenara bırakıp, yüreğimize umut ve huzur dolduruyor. Dualarımızın kabul olduğu, sevdiklerimizle bir arada olduğumuz, manevi bir nefes aldığımız bu günün bereketi üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar!

🤲Cuma'nın nuru yüzünüze, huzur kalbinize, dualarınız kabul olsun. Hayırlı Cumalar!

Cuma mesajı

🤲Her Cuma, bize bir fırsat sunar: Geçmişi değerlendirmek, geleceği planlamak ve iç dünyamızı temizlemek. Rabbim dualarımızı kabul etsin, yüzümüzü ak etsin. Bugün ve her günümüz aydın olsun. Hayırlı Cumalar!

🤲Cuma günü, hayatımızın bir durağı gibi gelir. Ruhumuzun dinlendiği, kalbimizin huzur bulduğu bu özel günü en iyi şekilde değerlendirmek dileğiyle. Dualarımızın Cenab-ı Allah'a ulaştığı, sevdiklerimizle birlikte olduğumuz, güzelliklerin eksik olmadığı bir Cuma geçirmenizi dilerim. Hayırlı Cumalar!

Cuma sözleri

🤲Cuma, birlik ve beraberliğin, sevgi ve saygının doruğa çıktığı günlerden biridir. İçimizdeki kötülükleri atıp, iyilikleri yeşerttiğimiz bir Cuma olsun. Rabbim dualarımızı kabul eylesin, yüreklerimize huzur versin. Hayırlı Cumalar dilerim!

Cuma'mız mübarek olsun

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 🙏

Hayırlı Cuma mesajları

Hayırlı Cuma mesajları

Hayırlı Cuma mesajları

Hayırlı Cuma mesajları

Hayırlı Cuma mesajları

Cuma gününün önemi

Cuma günü müslümanların bayramıdır. Müslümanlar cuma günlerini ibadetle geçirmelidir. Cuma günleriyle ilgili rivayet edilen bazı hadis-i şerifler şöyledir;

"Cuma günü günah işlemeden, selametle geçer ise diğer günler de selametle geçer" (İmam-ı Gazzali)

"Cuma namazı yolunda ayakları tozlanana cehennemin ateşi haramdır" (Tirmizi)

"Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür; Âdem o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkarılmıştır. Kıyamet de cuma günü kopacaktır." (Müslim)

Cuma Suresi 9. Ayet

"Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır."

CUMA GÜNÜ İLE İLGİLİ HADİSLER🙏

🙏Hz. Enes (ra) şöyle anlatmıştır: "Resulullah (sav) Cuma günü minbere çıktı ve üç defa: 'Amin' dedi. Sahabeler: 'Ey Allah'ın Resulü, bugün duanızı üç defa 'Amin' diyerek tamamladınız, bundan önce hiç yapmadınız' dediler. Resulullah (sav): 'Cebrail geldi, bana Cennet'in kapıları açıldı ve her defasında bir melek geldi, 'Allah, sana bu duayı yapmanı emrediyor' dedi" (Müslim, Cuma, 17).

🙏Hz. Ebû Hüreyre (ra) anlatıyor: "Resulullah (sav) buyurdular ki: 'Cuma günü gusletmek (yıkanmak), her Müslümanın üzerine farzdır. Ayrıca tıraş olunması, güzel kokulanması da müstehaptır' " (Buhârî, Cuma, 15; Müslim, Cuma, 7).

🙏Hz. Ebû Hüreyre (ra) anlatıyor: "Resulullah (sav) buyurdular ki: 'Cuma günü Cuma namazına gitmek, Müslüman için farzdır. Onda yıkanmanın, temizlenmenin ve güzel koku sürünmenin sevabı vardır. Eğer sonra da birçok sabah namazı kılıp da şehit oluncaya kadar namazlara devam ederse, şehitlik mertebesine erişir'" (Ebû Dâvûd, Salât, 339; Tirmizî, Salât, 235).

🙏Hz. Ebû Hüreyre (ra) anlatıyor: "Resulullah (sav) buyurdular ki: 'Kim Cuma günü yıkanır, temizlenirse, mümkünse güzel koku sürünür, sonra gitmek istediği yere erken gitmek için yola koyulur da imam hutbeye çıkıp namazı kılarsa, kendisine ne kadar yaklaşır da iki rek'atin sevabını kazanırsa, Cenâb-ı Hak onun bir haftalık günahını affeder'" (İbn Mâce, Cuma, 5).

🙏Hz. Ebû Hüreyre (ra) anlatıyor: "Resulullah (sav) buyurdular ki: 'Kim Cuma günü yıkanır, sonra Allah'a karşı temizliğe çok özen gösterir, imamın arkasında gelip durursa, sonra da sessizce dinlerse, ona Cenâb-ı Hak istediği şeyi verir'" (İbn Mâce, Cuma, 11).

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
RAMS Başakşehir FK-Kasımpaşa maçı detayları! RAMS Başakşehir FK-Kasımpaşa maçı detayları! 08:42
Maç sonu Onana'ya övgü: Adeta panter kesildi Maç sonu Onana'ya övgü: Adeta panter kesildi 08:39
"Beşiktaş'a güç katacak" "Beşiktaş'a güç katacak" 08:29
F.Bahçe'de Ederson kararı! Derbi öncesi... F.Bahçe'de Ederson kararı! Derbi öncesi... 01:21
Ertuğrul Doğan'dan transfer müjdesi! Ertuğrul Doğan'dan transfer müjdesi! 01:12
Sergen Yalçın: Tutunacak tek dalımız... Sergen Yalçın: Tutunacak tek dalımız... 01:12
Daha Eski
Tekke: Çok değerli bir tur bizim için! Tekke: Çok değerli bir tur bizim için! 01:12
Tekke'den penaltı tepkisi! Tekke'den penaltı tepkisi! 01:12
Beşiktaş yarı finale adını yazdırdı! Beşiktaş yarı finale adını yazdırdı! 01:12
Trabzonspor penaltılarda turladı! Trabzonspor penaltılarda turladı! 01:12
İşte Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri! İşte Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri! 01:12
Samsun'da kırmızı kart kararı! Samsun'da kırmızı kart kararı! 01:12