Hafta sonu sınav var mı, hangi sınavlar var? (25-26 Nisan)

Nisan ayının son hafta sonunda sınav trafiği yaşanıyor! Milyonlarca öğrencinin katılım sağlayacağı sınavlar için sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Özellikle açık öğretim fakültelerinde eğitim gören öğrenciler için kritik "vize" haftası geldi. Peki, bu hafta sonu ÖSYM veya MEB tarafından düzenlenen bir merkezi sınav var mı? 25 Nisan Cumartesi ve 26 Nisan Pazar günü hangi sınavlar yapılacak? İşte güncel sınav takvimi ve detaylar...

BU HAFTA SONU HANGİ SINAV VAR? (25-26 NİSAN 2026)

Bu hafta sonu ön plana çıkan en önemli sınav organizasyonu İstanbul Üniversitesi AUZEF ara sınavlarıdır.

AUZEF BAHAR DÖNEMİ ARA SINAVLARI (VİZE)

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri için vize sınavları 25-26 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Sınavlar sabah (09:30) ve öğleden sonra (14:00) olmak üzere farklı oturumlarda yapılacak.

ÜNİVERSİTE VİZE HAFTASI

Birçok devlet ve vakıf üniversitesinin bahar dönemi ara sınav (vize) haftası bu hafta sonu itibarıyla başlıyor veya devam ediyor.

26 NİSAN PAZAR ÖSYM SINAV TAKVİMİ

Hafta sonu, özellikle sağlık ve hukuk alanındaki adaylar için oldukça kritik. ÖSYM takvimine göre pazar günü şu sınavlar gerçekleştirilecek:

2026-DUS 1. Dönem: Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı.

Saat: 10:15

2026-STS Diş Hekimliği 1. Dönem: Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı.

Saat: 10:15

2026-HMGS/1: Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı.

Tarih: 26 Nisan 2026

ADAYLARA VE TARAFTARLARA ÖNEMLİ NOTLAR

DUS ve STS sınavları için adayların saat 10:00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağını hatırlatmak isteriz.

Sınava girecek adayların sınav giriş belgelerini ÖSYM AİS üzerinden almaları zorunludur.

