Deprem son dakika! 13 Nisan az önce deprem mi oldu, nerede?

Türkiye genelinde meydana gelen sarsıntılar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kaydediliyor. 13 Nisan Pazartesi günü sabah saatlerinde sarsıntı hisseden vatandaşlar, arama motorlarında "Az önce deprem mi oldu?" sorusunu sorguluyor. Özellikle Marmara, Ege ve Doğu Anadolu bölgelerindeki sismik hareketlilik dikkat çekerken, uzmanlar artçı sarsıntılara karşı uyarılarda bulunuyor. İşte deprem bölgesindeki son durum ve anlık deprem verileri...

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? | SON DEPREMLER

AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, bugün sabahın ilk ışıklarında Türkiye genelinde yıkıcı bir deprem (4.0 ve üzeri) henüz raporlanmadı. Ancak hissedilen hafif sarsıntılar, çevre illerde kısa süreli paniğe neden oldu. Kandilli Rasathanesi ise derinlik verilerini paylaşarak sarsıntıların yerin ortalama 7-10 kilometre altında gerçekleştiğini bildirdi.

Malatya (Doğanşehir): Saat 05:42'de 3.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Saat 05:42'de büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Ege Denizi (Kuşadası Körfezi): Saat 04:15 sularında 2.8 şiddetinde deprem meydana geldi.

Saat 04:15 sularında şiddetinde deprem meydana geldi. Kütahya (Simav): Geçtiğimiz günlerde yaşanan hareketliliğin ardından bölgede 1.8 ile 2.4 arasında değişen mikro sarsıntılar devam ediyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | TIKLA-GÖR

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ | TIKLA-GÖR