Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 13 Nisan bilet sorgulama!

Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ilk büyük çekilişi için heyecan dorukta! Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek olan 13 Nisan Pazartesi çekilişiyle birlikte, milyonlarca liralık devreden büyük ikramiyenin sahibi belli olacak. Çekilişin ardından sonuçlar, Milli Piyango Online platformu üzerinden erişime açılacak. Peki, Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte bilet sorgulama ekranı ve çekilişe dair tüm detaylar...

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için tıklayınız...

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın üç günü (Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi) gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21:30'da başlıyor. millipiyangoonline.com adresi üzerinden veya Milli Piyango TV YouTube kanalından şifresiz olarak takip edilebiliyor.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 13 NİSAN

Sayısal Loto 13 Nisan Pazartesi çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı, açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, klasik Sayısal Loto'nun yenilenmiş ve daha yüksek ikramiye sunan versiyonudur. Oynaması oldukça kolaydır:

1 ile 90 arasından 6 sayı seçilir. Her kolon bir oyun olarak kabul edilir ve isterseniz birden fazla kolon doldurabilirsiniz.

Joker (süper star) özelliği vardır. Dilerseniz "Süper Star" kutusunu işaretleyerek ekstra ücretle ek ikramiye kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Süper Star, çekilişte çıkan ek bir sayıdır ve tutturduğunuzda ikramiyeniz katlanabilir.

Sistem oyunu ile otomatik kombinasyonlar yapılabilir.6'dan fazla sayı seçmek isterseniz, sistem sizin için çeşitli kombinasyonlar oluşturur (Sistem 7, 8, 9 vb.).

İnternetten ya da bayiden oynanabilir. Milli Piyango'nun resmi sitesi, mobil uygulaması veya yetkili bayiler üzerinden kolon doldurup kupon oluşturabilirsiniz.