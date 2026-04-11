Ziraat Türkiye Kupası
Salon şikesi

Salon şikesi

“TFF’nin verdiği veriler bizim için önemli. Spor Toto da aynı şekilde. Kurumlardan gelen veriler doğrultusunda bahis dosyası basketbol ve voleybola da sıçrayabilir.”

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2026 06:50
Salon şikesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez basın mensuplarıyla bilgilendirme toplantısında bir araya geldi ve sporda bahis soruşturmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başsavcı Fatih Dönmez, "Sporda bahis soruşturması kapsamında 129 şüpheli hakkında çalışma yapıldı. 56 şüpheli hakkında dava açıldı. Bu dosyada tutuklu kalmadı" dedi. Dönmez, "TFF'nin verdiği veriler bizim için önemli. Spor Toto'dan gelen veriler de bizim için çok önemli. Kurumlardan gelen veriler doğrultusunda bahis dosyası basketbol ve voleybola da sıçrayabilir" ifadelerini kullandı.

'YASADIŞI BAHİSİ ÇÖKERTECEĞİZ'

BAŞSAVCI Dönmez, yasadışı bahis soruşturmasınında kapsamlı bir hazırlıkları olduğunu ve soruşturmanın büyüyeceğini vurgulayarak şunları söyledi: "Çalışmalarımız yakın zamanda meyvesini verecek. Ülkemiz adına büyük bir kararlılıkla sistemin çökertilmesine kadar gideceğiz. Kapsamı çok geniş olacak. Bu zamana kadar yapılanlardan daha büyük soruşturmalarımız olacak. Tanınan isimlerin de olduğu büyük soruşturma çalışmamızı yakında duyuracağız."

'HESAP AÇANLAR KULLANDIRANLAR...'

"Yasa dışı bahis sitelerinin kurucuları, yazılım ve altyapı hazırlayan kişiler hepsine yönelik incelemeler, hesap açanlar hesap kullandıranlar, her başlıkta ilerletmeye devam edeceğiz. Üstüne koyarak devam edeceğiz. Yakın zamanda bu konuda da toplantı yapacağız yasa dışı bahse yönelik ulusal ve uluslararası boyutta çok kapsamlı hazırlığımız var. Elde ettiğimiz veriler bizi çok mutlu etti."

108 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yasadışı bahisten elde edilen gelirlere yönelik başlattığımız soruşturmalar kapsamında özellikle ödeme kuruluşlarına yönelik şüpheler doğdu. Ödeme kuruluşlarına yapılan soruşturmalarımız var. Perde arkasında da örneğin yazılım hizmeti veren kuruluşlara da operasyon yaptık. Son bir buçuk yılda 8 ödeme kuruluşuna operasyon düzenlendik. 255 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 108 şüpheli tutuklandı.

"Transferdeki önceliğim..."
İşte F.Bahçe'nin Kayserispor maçı muhtemel 11'i
DİĞER
40 yıllık arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü...Hatice Aslan ve Mahir Günşıray'dan ilk paylaşım geldi
Dünyanın gözü bu müzakerede: İran Heyeti İslamabad'a geldi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fofana’da kritik şart! İstenen rakam belli oldu
F.Bahçe'den forvet transferi müjdesi! "Haziran ayında..."
Gol düellosunda 3 puan Beşiktaş'ın! Gol düellosunda 3 puan Beşiktaş'ın! 00:28
Sergen Yalçın: "Taraftar seneye onlara layık bir takım görecek" Sergen Yalçın: "Taraftar seneye onlara layık bir takım görecek" 00:28
F.Bahçe'den forvet transferi müjdesi! "Haziran ayında..." F.Bahçe'den forvet transferi müjdesi! "Haziran ayında..." 00:28
F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! 00:28
F.Bahçe'de kırmızı alarm! 8 oyuncu... F.Bahçe'de kırmızı alarm! 8 oyuncu... 00:28
"Başarı çıtamız için bir fırsat!" "Başarı çıtamız için bir fırsat!" 00:28
A. Efes, Saraybosna'da Dubai Basket'i mağlup etti! A. Efes, Saraybosna'da Dubai Basket'i mağlup etti! 00:28
Trabzonspor'a Onuachu şoku! Trabzonspor'a Onuachu şoku! 00:28
F.Bahçe, Lewa'yı o takıma kaptırmak üzere F.Bahçe, Lewa'yı o takıma kaptırmak üzere 00:28
Fırtına'nın kamp kadrosu açıklandı! Fırtına'nın kamp kadrosu açıklandı! 00:28
Kardeşinden Icardi itirafı! Kardeşinden Icardi itirafı! 00:28
Bakan Bak'tan A Milli Takım'a tebrik! Bakan Bak'tan A Milli Takım'a tebrik! 00:28