Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Deprem son dakika! 11 Nisan az önce deprem mi oldu, nerede? Kaç şiddetinde?

Hafta sonunun ilk saatlerinde yer kabuğu hareketliliği durulmadı. 11 Nisan 2026 sabahı AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre; Malatya Pütürge'de 2.3, Ege Denizi Didim açıklarında ise üst üste 2.0 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi. Gece yarısından bu yana Akdeniz ve Datça hattında da hissedilir düzeyde depremler meydana geldi. Vatandaşların "az önce deprem mi oldu" ve "en son nerede deprem oldu" sorularına yanıt aradığı bu dakikalarda, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verileriyle bölge bölge güncel son depremler listesi ve sarsıntıların detayları haberimizde.

Giriş Tarihi: 06 Nisan 2026 07:22 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2026 07:23
Deprem haberleri son dakika... 11 Nisan Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren Türkiye'nin sismik haritası hareketli bir grafik çizdi. Gecenin en çok dikkat çeken sarsıntısı sabah saat 05:58'de Malatya'nın Pütürge ilçesinde 2.3 büyüklüğünde yaşandı. Öte yandan Ege Denizi'nde, Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında saat 04:36'da aynı noktada iki ayrı 2.0 büyüklüğünde sarsıntı sisteme yansıdı. Akdeniz ve Ege'nin güneyinde (Datça-Kumluca) kaydedilen mikro sarsıntılar, bölgedeki fay hareketliliğini bir kez daha gündeme taşıdı. İşte 11 Nisan 2026 itibarıyla verilere yansıyan son dakika deprem dökümü...

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? | SON DEPREMLER

  • Pütürge (Malatya): Saat 05:58'de yerin 9.73 km derinliğinde 2.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
  • Ege Denizi (Didim - Aydın Açıkları): Saat 04:36'da yerin 10.5 km derinliğinde 2.0 büyüklüğünde iki ayrı sarsıntı kaydedildi.
  • Ege Denizi (Datça - Muğla Açıkları): Saat 02:30'da yerin 7.0 km derinliğinde 1.7 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.
  • Akdeniz (Kumluca - Antalya Açıkları): Saat 00:56'da yerin 35.49 km derinliğinde 1.8 büyüklüğünde hareketlilik rapor edildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | TIKLA-GÖR

AFAD son depremler listesi 11 Nisan 2026

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ | TIKLA-GÖR

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 11 Nisan 2026

