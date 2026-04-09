2026 Dünya Kupası hangi ülkede, ne zaman oynanacak?
Futbolseverlerin dört gözle beklediği 2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım başladı. Tarihte ilk kez üç ülkenin (ABD, Kanada ve Meksika) ortaklaşa düzenleyeceği turnuva, aynı zamanda katılımcı sayısı ve maç trafiğiyle de bir "ilk"e imza atacak. Peki, 2026 Dünya Kupası ne zaman başlıyor? Final maçı nerede oynanacak? İşte 48 takımlı yeni formatı ve dev stadlarıyla 2026 Dünya Kupası rehberi...
Giriş Tarihi: 31 Mart 2026 09:09 Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2026 20:10
ÖNEMLİ TARİHLER VE TUR TAKVİMİ
Grup Aşaması: 11 Haziran – 27 Haziran 2026
Son 32 Turu: 28 Haziran – 3 Temmuz 2026
Son 16 Turu: 4 Temmuz – 7 Temmuz 2026
Çeyrek Finaller: 9 Temmuz – 11 Temmuz 2026
Yarı Finaller: 14 Temmuz – 15 Temmuz 2026
Üçüncülük Maçı: 18 Temmuz 2026 (Miami)
FIFA DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
FIFA Dünya Kupası 6 haftalık heyecanın ardından 19 Temmuz Pazar günü, New York'taki 82 bin 500 kişilik MetLife Stadı'ndaki final maçıyla sona erecek.
