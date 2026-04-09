Ziraat Türkiye Kupası
Hafta sonu hava nasıl olacak? Cumartesi ve Pazar yağmurlu mu?

Nisan ayı ile birlikte değişkenlik gösteren hava sıcaklıkları, hafta sonu planlarını doğrudan etkiliyor. Vatandaşlar "Hafta sonu dışarı çıkılır mı?" ve "Yağmur yağacak mı?" sorularına yanıt ararken, hava tahmin haritası güncellendi. Özellikle Marmara ve İç Anadolu genelinde güneş yüzünü gösterirken, bazı bölgelerde sağanak geçişleri bekleniyor. İşte 11-12 Nisan 2026 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri...

Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2026 22:01
11 NİSAN CUMARTESİ: İÇ KESİMLERE KAR GELİYOR!

Haftanın ilk tatil gününde Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleri soğuk ve yağışlı havanın etkisinde kalacak.

İç Anadolu ve Karadeniz Geçişi: Ankara başta olmak üzere Eskişehir, Kayseri, Sivas ve Bolu hattında karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar bu bölgelerde gece -2, gündüz ise 7-10 derece dolaylarında seyredecek.

Marmara: İstanbul ve çevresinde çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı bir hava hakim. Sıcaklık İstanbul'da 12, Edirne'de 13 derece civarında.

Ege ve Akdeniz: Hafta sonunun en şanslı bölgeleri burası. İzmir, Aydın ve Muğla genelinde parçalı bulutlu ve güneşli bir gökyüzü var. Antalya ve Mersin hattında ise sıcaklıklar 20-21 dereceye kadar çıkarak baharı hissettirecek.

Doğu Anadolu: Bölge genelinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Erzurum ve Kars çevresinde sıcaklıkların sıfırın altında kalması bekleniyor.

12 NİSAN PAZAR: YAĞIŞLI HAVA DOĞUYA KAYIYOR

Pazar günü ise yağışlı hava kütlesi etkisini biraz daha doğu ve kuzeydoğuya doğru genişletiyor.

Marmara ve Batı Karadeniz: İstanbul'da yağışın etkisi azalırken yerini çok bulutlu bir gökyüzüne bırakıyor. Ancak Zonguldak, Kastamonu ve Sinop hattında sağanak yağışlar devam edecek.

Ankara ve Çevresi: Başkentte Cumartesi günü görülen kar yağışı Pazar günü yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakıyor. Sıcaklık ise 11 derece seviyelerinde kalacak.

Güney ve Batı: İzmir ve Antalya çevresinde güneşli hava etkisini artırarak devam ediyor. Muğla 18, İzmir 19, Antalya 20 derece ile hafta sonunun en sıcak noktaları.

Karadeniz ve Doğu Anadolu: Karadeniz kıyıları tamamen yağmurlu, iç kesimleri ve Doğu Anadolu bölgesi ise karla karışık yağmurlu bir gün geçirecek. Rize ve Artvin çevrelerinde yağışlar kuvvetli olabilir.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

MGM'nin yayınladığı 11 Nisan Cumartesi ve 12 Nisan Pazar günü hava tahmin haritaları, yurdun büyük bir bölümünde yağışlı ve soğuk bir havanın hakim olacağını gösteriyor. Özellikle iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olurken, güney sahillerimizde bahar havası yaşanacak.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İZMİR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

