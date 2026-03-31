Haberler Haberler Süper Loto sonuçları açıklandı mı? | 31 Mart Süper Loto kazanan numaralar

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? | 31 Mart Süper Loto kazanan numaralar

31 Mart Süper Loto sonuçları açıklandı mı sorusu, şans oyunu severler tarafından araştırılıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekiliş sonrası kazanan numaralar merak konusu oldu. Süper Loto çekilişi haftanın belirli günlerinde yapılırken, sonuçlar çekilişin hemen ardından resmi platformlarda erişime açılıyor. “Süper Loto kazandıran numaralar neler?” sorusu ise en çok arananlar arasında yer alıyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2026 Pazartesi 06:51 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 10:32
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? | 31 Mart Süper Loto kazanan numaralar

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans tarafından düzenlenen Süper Loto'da 31 Mart Salı çekilişi için geri sayım başladı. Büyük ikramiyenin milyonlarca lirayı bulduğu çekiliş öncesinde şans oyunu tutkunları "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?", "31 Mart Süper Loto saat kaçta çekiliyor?" sorularına yanıt arıyor. İşte noter huzurunda yapılacak çekilişin tüm detayları ve Süper Loto hızlı sonuç sorgulama linki...

SÜPER LOTO AÇIKLANDI MI?

31 Mart 2026 Süper Loto çekilişi, bugün akşam saat 21.30'da gerçekleştirilecek. Çekiliş, Milli Piyango'nun resmi YouTube kanalı ve web sitesi üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

29 MART PAZAR SÜPER LOTO SONUÇLARI

1-17-28-30-32-42

Süper Loto kazanan numaralar 31 Mart 2026

31 MART SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

Çekilişin hemen ardından kazanan numaralar sisteme yüklenecek. Vatandaşlar biletlerini;

  • Milli Piyango Online resmi internet adresi,
  • Milli Piyango Şans Oyunları Uygulaması üzerinden T.C. kimlik numarası veya bilet numarası ile sorgulayabilecekler.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango mobil uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Sen Seç modunda, 60 adet Süper Loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda en az 7, en çok 14 adet numara seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da artırabilirsin.

Süper Loto haftada 3 gün: salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Çekilişler, her gün belirlenen saatte millipiyangoonline.com üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanır.

F.Bahçe'nin yeni golcüsü Komşu'dan!
Buruk'tan Icardi için kritik karar!
DİĞER
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den "Uluslararası sistem ağır yaralı" mesajı: Trump ABD'yi İsrail'in kuyruğuna taktı
Montella'dan tek değişiklik! İşte Bizim Çocuklar'ın Kosova 11'i
F.Bahçeli futbolcu için sıraya girdiler!
Galatasaray MCT Technic deplasmanda! Galatasaray MCT Technic deplasmanda! 11:20
Fenerbahçe Beko'nun rakibi Bayern Münih! Fenerbahçe Beko'nun rakibi Bayern Münih! 11:06
Buruk'tan Icardi için kritik karar! Buruk'tan Icardi için kritik karar! 11:05
Beşiktaş'ın gözdesinde flaş gelişme! Beşiktaş'ın gözdesinde flaş gelişme! 10:52
Thunder, Pistons'ı yendi! Thunder, Pistons'ı yendi! 10:19
F.Bahçeli futbolcu için sıraya girdiler! F.Bahçeli futbolcu için sıraya girdiler! 10:03
Daha Eski
Aras Kargo'da galibiyet! Aras Kargo'da galibiyet! 09:57
TV8 CANLI: Kosova-Türkiye maçı şifresiz izle TV8 CANLI: Kosova-Türkiye maçı şifresiz izle 09:54
Okan Buruk devreye girdi: Hakan Çalhanoğlu Okan Buruk devreye girdi: Hakan Çalhanoğlu 09:53
Eskrim Şampiyonası Brezilya'da başlayacak! Eskrim Şampiyonası Brezilya'da başlayacak! 09:49
F.Bahçe'nin yeni golcüsü Komşu'dan! F.Bahçe'nin yeni golcüsü Komşu'dan! 09:49
Türkiye Açık Taekwondo'da 7. gün! Türkiye Açık Taekwondo'da 7. gün! 09:36