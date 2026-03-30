Canlı altın fiyatları | 30 Mart gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

30 Mart Pazartesi altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları haftanın ilk gününde yatırımcıların radarında yer alıyor. 30 Mart 2026 Pazartesi günü haftanın ilk işlem gününde altın piyasası, yeni haftaya hareketli bir başlangıç yaptı. Ons altın fiyatlarındaki küresel seyir ve döviz kurlarındaki değişimler, gram ve çeyrek altın fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Çeyrek ve yarım altın fiyatları da gram altındaki hareketliliğe bağlı olarak değişirken, vatandaşlar "Bugün altın kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 30 Mart 2026 Pazartesi canlı altın fiyatları...

30 MART PAZARTESİ CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 44,37 (Alış) - 44,46 (Satış)

◼EURO: 51,17 (Alış) - 51,26 (Satış)

◼STERLİN: 59,00 (Alış) - 59,07 (Satış)

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (30 MART 2026)

ALIŞ SATIŞ Gram Altın 6.440,08 TL 6.441,51 TL Çeyrek Altın 10.990,00 TL 12.081,00 TL Yarım Altın 21.646,00 TL 23.154,00 TL Tam Altın 42.581,74 TL 43.545,74 TL Ata Altın 43.912,42 TL 45.148,65 TL 22 Ayar Bilezik 6.065,08 TL 6.118,89 TL Gümüş 100,45 TL 100,58 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 30 Mart Pazartesi günü saat 06.40 itibarıyla alınmıştır.