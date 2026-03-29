Süper Loto sonuçları açıklandı mı? | 29 Mart Süper Loto kazanan numaralar

29 Mart Süper Loto sonuçları açıklandı mı sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekiliş sonrası kazanan numaralar belli oldu. "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" ve "Kazandıran numaralar neler?" soruları gündemde yer alırken, çekiliş sonuçları resmi kaynaklar üzerinden sorgulanabiliyor.

29 MART PAZAR SÜPER LOTO SONUÇLARI

1-17-28-30-32-42

SONRAKİ SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Sonraki Süper Loto çekilişi 31 Mart Salı günü, saat 21.30'da gerçekleştirilecek.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango mobil uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Sen Seç modunda, 60 adet Süper Loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda en az 7, en çok 14 adet numara seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da artırabilirsin.

Süper Loto haftada 3 gün: salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Çekilişler, her gün belirlenen saatte millipiyangoonline.com üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanır.