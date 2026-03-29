Yarın okullar tatil mi? 30 Mart Pazartesi okullar var mı?

30 Mart Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığı öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamalara göre ülke genelinde okulların tatil edildiğine dair bir karar bulunmuyor. Bu nedenle 30 Mart Pazartesi günü eğitim öğretim normal şekilde devam edecek. "Yarın okullar tatil mi?" sorusu gündemdeki yerini koruyor.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

30 Mart 2026 Pazartesi günü için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) veya valilikler tarafından ilan edilmiş genel bir kar tatili veya resmi tatil bulunmamaktadır.

OKULLAR VAR MI? (30 MART PAZARTESİ)

30 Mart Pazartesi günü resmi bir bayram veya tatil günü değildir. Bu nedenle Türkiye genelinde tüm kademelerde (ilkokul, ortaokul, lise) eğitim normal seyrinde devam edecektir. Şu an için Meteoroloji'den eğitimi aksatacak düzeyde (kar, fırtına vb.) ekstrem bir uyarı gelmemiştir. Yerel düzeyde (ilçe bazlı) aşırı hava muhalefeti nedeniyle bir valilik kararı alınması durumunda, bu duyurular genellikle akşam saatlerinde ya da sabah erken saatlerde ilgili valiliğin resmi web sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşılır.

BİR SONRAKİ TATİL NE ZAMAN?

Yakın zamandaki ilk resmi tatil, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Perşembe) olacaktır.