Mart ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? TÜİK enflasyon verileri!

Mart ayı enflasyon beklentisi ne zaman açıklanacak? TÜİK enflasyon beklentileri ne yönde? Mart ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan veriler, hem piyasaların yönünü belirleyecek hem de Nisan ayı kira artış oranlarını netleştirecek. İşte Mart 2026 enflasyon beklentileri ve açıklanma tarihine dair tüm detaylar...

MART AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mart ayı enflasyon rakamları için gözler Türkiye İstatistik Kurumu açıklamasına çevrildi. 2026 yılı Mart ayına ilişkin enflasyon oranı 3 Nisan Cuma günü saat 10.00'da duyurulacak.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

Ekonomistler ve piyasa katılımcıları, Mart ayı verileri için tahminlerini revize etmeye başladı. Özellikle enerji fiyatlarındaki hareketlilik ve asgari ücretin dolaylı etkileri beklentileri yukarı yönlü tetikliyor. TCMB'nin Mart ayı anket sonuçlarına göre piyasanın beklentileri şu şekilde şekillendi:

Aylık TÜFE Beklentisi: %2,18 artış.

2026 Yıl Sonu Beklentisi: %25,38 (Önceki dönem %24,11).

12 Ay Sonrası Beklentisi: %22,17.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ FARKLARI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Mart ayı enflasyon rakamları açıklandığında, emekli ve memur maaş farkları için kritik olan yılın ilk 3 aylık enflasyon farkı da netleşmiş olacak.