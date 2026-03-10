Antalya, Alanya deprem son dakika | Deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Hangi illerden hissedildi?

CANLI SKOR ANA SAYFA
AFAD'dan alınan bilgiye göre Antalya'da 10 Mart Salı günü öğle saatlerinde korkutan bir deprem meydana geldi. Merkezüssü Manavgat açıkları olan sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Depremin ardından AFAD, depremin merkez üssü, derinliği ve büyüklüğünü içeren bir açıklama yaparken vatandaşlar arama motorlarında 'Antalya'da deprem oldu, kaç şiddetinde? Hangi illerden hissedildi?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. Detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 Salı 14:41 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2026 Salı 14:49
Son dakika deprem haberleri... Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 10 Mart Salı günü öğle saatlerinde korkutan bir deprem meydana geldi. Akdeniz açıkları, Manavgat merkezli sarsıntının şiddeti AFAD tarafından 4,1 olarak ölçülürken depremin çevre illerden de hissedildiği öğrenildi. 40.87 km derinlikte meydana gelen sarsıntının ardından Kandilli Rasathanesi, ilk ölçümlerinde 4,2 büyüklüğünde duyurduğu depremin şiddetini revize olarak 4,1 şeklinde güncelledi.

Antalya'da korkutan deprem: 4,1 ile sallandı

ANTALYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Akdeniz'de meydana gelen sarsıntılar sonrası Antalya güne hareketli başladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, 10 Mart 2026 tarihinde, saat 14.20'de Antalya Körfezi açıklarında bir deprem kaydedildi. 4.1 (Mw) büyüklüğündeki sarsıntı, başta Manavgat olmak üzere çevre ilçelerde ve Antalya il merkezinde de hissedildi. Yerin yaklaşık 40.87 kilometre derinliğinde gerçekleşen bu deprem, derinliği nedeniyle geniş bir alanda hissedilirken, ilk belirlemelere göre bölgede herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

ANTALYA DEPREM HANGİ İLLERDEN HİSSEDİLDİ?

Merkez üssü Antalya Körfezi olan ve Manavgat'a yaklaşık 19 kilometre mesafede gerçekleşen 4.1 büyüklüğündeki deprem, başta Antalya olmak üzere Akdeniz bölgesindeki komşu illerde de kısa süreli paniğe neden oldu. Sarsıntı, derinliği ve büyüklüğü itibarıyla Antalya'nın Manavgat, Alanya, Serik, Aksu ve il merkezi genelinde belirgin şekilde hissedildi. Özellikle Antalya'ya komşu olan Isparta'nın güney ilçelerinde hafif sarsıntılar kaydedilirken Burdur il merkezi ve doğu ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşlar da depremi hissettiklerine ilişkin sosyal medya paylaşımları yaptı. öte yandan sarsıntının Mersin'in Anamur ve Bozyazı gibi Antalya sınırına yakın batı ilçelerinde çok hafif düzeyde hissedildiği bildirildi. Depremin yerin 40 km altında gerçekleşmesi, yüzeydeki şiddetin daha geniş bir alana yayılmasına ancak yıkıcı etkinin azalmasına neden oldu. İlk gelen bilgilere göre çevre illerin hiçbirinde olumsuz bir durum yaşanmadı.

Özbek'ten prim kararı! Liverpool maçları için...
F.Bahçe'de flaş gerçek! Cherif ve Tedesco...
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
Tahran'a bak ihaneti gör! Rubin'in küstah tehdidinin altındaki gerçek: İmamoğlu MOSSAD'a "İstanbul Senin" dedi CIA'e kameraları verdi
Dev maç öncesi çarpıcı istatistikler!
F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
