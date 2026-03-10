Antalya, Alanya deprem son dakika | Deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Hangi illerden hissedildi?

Son dakika deprem haberleri... Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 10 Mart Salı günü öğle saatlerinde korkutan bir deprem meydana geldi. Akdeniz açıkları, Manavgat merkezli sarsıntının şiddeti AFAD tarafından 4,1 olarak ölçülürken depremin çevre illerden de hissedildiği öğrenildi. 40.87 km derinlikte meydana gelen sarsıntının ardından Kandilli Rasathanesi, ilk ölçümlerinde 4,2 büyüklüğünde duyurduğu depremin şiddetini revize olarak 4,1 şeklinde güncelledi.

ANTALYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Akdeniz'de meydana gelen sarsıntılar sonrası Antalya güne hareketli başladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, 10 Mart 2026 tarihinde, saat 14.20'de Antalya Körfezi açıklarında bir deprem kaydedildi. 4.1 (Mw) büyüklüğündeki sarsıntı, başta Manavgat olmak üzere çevre ilçelerde ve Antalya il merkezinde de hissedildi. Yerin yaklaşık 40.87 kilometre derinliğinde gerçekleşen bu deprem, derinliği nedeniyle geniş bir alanda hissedilirken, ilk belirlemelere göre bölgede herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

ANTALYA DEPREM HANGİ İLLERDEN HİSSEDİLDİ?

Merkez üssü Antalya Körfezi olan ve Manavgat'a yaklaşık 19 kilometre mesafede gerçekleşen 4.1 büyüklüğündeki deprem, başta Antalya olmak üzere Akdeniz bölgesindeki komşu illerde de kısa süreli paniğe neden oldu. Sarsıntı, derinliği ve büyüklüğü itibarıyla Antalya'nın Manavgat, Alanya, Serik, Aksu ve il merkezi genelinde belirgin şekilde hissedildi. Özellikle Antalya'ya komşu olan Isparta'nın güney ilçelerinde hafif sarsıntılar kaydedilirken Burdur il merkezi ve doğu ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşlar da depremi hissettiklerine ilişkin sosyal medya paylaşımları yaptı. öte yandan sarsıntının Mersin'in Anamur ve Bozyazı gibi Antalya sınırına yakın batı ilçelerinde çok hafif düzeyde hissedildiği bildirildi. Depremin yerin 40 km altında gerçekleşmesi, yüzeydeki şiddetin daha geniş bir alana yayılmasına ancak yıkıcı etkinin azalmasına neden oldu. İlk gelen bilgilere göre çevre illerin hiçbirinde olumsuz bir durum yaşanmadı.