CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Hafta sonu sınav var mı? 7-8 Mart ÖSYM, MEB sınav takvimi!

Hafta sonu sınav var mı? 7-8 Mart ÖSYM, MEB sınav takvimi!

Hafta sonu sınav programı, öğrenciler ve adaylar tarafından merakla araştırılıyor. 7-8 Mart tarihlerinde ÖSYM ve MEB'in hangi sınavları düzenleyeceği resmi takvimde açıklandı. 7-8 Mart hafta sonunda hangi sınavların yapılacağı, adaylar için kritik bir bilgi. ÖSYM ve MEB tarafından açıklanan sınav takvimi, sınava gireceklerin hazırlıklarını planlamasına yardımcı oluyor. Peki, Hafta sonu sınav var mı? İşte cevabı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 08:48
Hafta sonu sınav var mı? 7-8 Mart ÖSYM, MEB sınav takvimi!

HAFTA SONU SINAV VAR MI?

Hafta sonu sınav programı, öğrenciler ve adaylar tarafından merakla araştırılıyor. 7-8 Mart tarihlerinde ÖSYM ve MEB'in hangi sınavları düzenleyeceği resmi takvimde açıklandı.

Hafta sonu sınav var mı? 7-8 Mart ÖSYM, MEB sınav takvimi!

HAFTA SONU SINAV VAR MI?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 8 Mart Pazar günü uygulanacak. 2026-YÖKDİL/1 Sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Hafta sonu sınav var mı? 7-8 Mart ÖSYM, MEB sınav takvimi!

8 Mart 2026 tarihinde uygulanacak 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2026-YÖKDİL/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni 26 Şubat 2026 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

8 Mart 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YÖKDİL/1 Sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Osimhen Beşiktaş maçında forma giyecek mi? Osimhen Beşiktaş maçında forma giyecek mi? 08:06
Özbek'ten Beşiktaş derbisi öncesi 4. şampiyonluk sözü! Özbek'ten Beşiktaş derbisi öncesi 4. şampiyonluk sözü! 00:34
Özbek'ten Beşiktaş derbisi öncesi 4. şampiyonluk sözü! Özbek'ten Beşiktaş derbisi öncesi 4. şampiyonluk sözü! 00:34
İşte 4 büyüklerin kupada muhtemel rakipleri! İşte 4 büyüklerin kupada muhtemel rakipleri! 00:23
Samsunspor Antalya'da çeyrek final biletini aldı! Samsunspor Antalya'da çeyrek final biletini aldı! 00:23
Gençlerbirliği en iyi 3. olarak çeyrek finale turladı! Gençlerbirliği en iyi 3. olarak çeyrek finale turladı! 00:23
Daha Eski
Tümosan Konyaspor çeyrek finalde! İşte maçın özeti Tümosan Konyaspor çeyrek finalde! İşte maçın özeti 00:23
Sipay Bodrum FK ile Alagöz Holding Iğdır FK kupaya veda etti! Sipay Bodrum FK ile Alagöz Holding Iğdır FK kupaya veda etti! 00:23
F.Bahçe Beko evinde Monaco'yu farklı devirdi! F.Bahçe Beko evinde Monaco'yu farklı devirdi! 00:22
Osimhen'e sürpriz transfer önerisi! Osimhen'e sürpriz transfer önerisi! 00:22
İşte Tedesco'nun son durumu! İşte Tedesco'nun son durumu! 00:22
Derbinin hakemi belli oldu! Derbinin hakemi belli oldu! 00:22