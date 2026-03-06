Hafta sonu sınav var mı? 7-8 Mart ÖSYM, MEB sınav takvimi!

HAFTA SONU SINAV VAR MI?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 8 Mart Pazar günü uygulanacak. 2026-YÖKDİL/1 Sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
8 Mart 2026 tarihinde uygulanacak 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2026-YÖKDİL/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni 26 Şubat 2026 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.
