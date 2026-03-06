CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman? BJK-GS derbisi hangi kanalda?

Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman? BJK-GS derbisi hangi kanalda?

Süper Lig’in en heyecanlı karşılaşmalarından biri olan Beşiktaş-Galatasaray derbisi için futbolseverler şimdiden tarih ve yayın kanalını araştırıyor. Haftanın en kritik randevusu, lig puan durumu ve rekabetiyle büyük önem taşıyor. Maçın başlama saati ve canlı yayın bilgileri netleşti. Derbiyi kaçırmak istemeyen taraftarlar için BJK-GS karşılaşması hangi kanalda izlenebilir, tüm detaylar haberimizde.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 08:21
Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman? BJK-GS derbisi hangi kanalda?

Süper Lig'in en çok merak edilen karşılaşması Beşiktaş Galatasaray derbisi, futbolseverlerin gündeminde. Trendyol Süper Lig'de bu sezon maçların ilk 15 dakikalık bölümlerinde en fazla gol atan iki takım olan Beşiktaş ile Galatasaray derbide karşı karşıya gelecek. Haftanın en kritik maçlarından biri olan BJK-GS mücadelesi, taraftarlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Galatasaray, Trendyol Süper Lig bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı 3 derbide 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Derbinin başlama saati, yayınlanacağı kanal ve canlı izleme bilgileri netleşti. Maç öncesi muhtemel 11'ler ve takım kadroları da merak konusu oldu.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Galatasaray derbisi 7 Mart Cumartesi günü saat 20:00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Galatasaray karşılaşması beIN Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray karşılaşmasını FIFA kokartlı hakem Ozan Ergün yönetecek.

Osimhen Beşiktaş maçında forma giyecek mi? Devamını Oku BUNU DA OKU

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'da Hakan heyecanı! Inter'in istediği rakam...
Derbi öncesi prim dopingi! Yönetim kesenin ağzını açtı
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
ABD-İsrail-İran savaşı yedinci gününde | ABD İran'ın İHA gemisini vurdu | Yeni lider tanıtılacak
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İşte Tedesco'nun son durumu!
Premier Lig'in yıldızı F.Bahçe'nin radarında!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Basketbolda haftanın programı belli oldu Basketbolda haftanın programı belli oldu 09:16
Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası’nda ilk maçta kaybetti Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası’nda ilk maçta kaybetti 09:00
Fenerbahçe Medicana, Slovenya deplasmanında mağlup oldu Fenerbahçe Medicana, Slovenya deplasmanında mağlup oldu 08:38
Osimhen Beşiktaş maçında forma giyecek mi? Osimhen Beşiktaş maçında forma giyecek mi? 08:06
Özbek'ten Beşiktaş derbisi öncesi 4. şampiyonluk sözü! Özbek'ten Beşiktaş derbisi öncesi 4. şampiyonluk sözü! 00:34
Özbek'ten Beşiktaş derbisi öncesi 4. şampiyonluk sözü! Özbek'ten Beşiktaş derbisi öncesi 4. şampiyonluk sözü! 00:34
Daha Eski
İşte 4 büyüklerin kupada muhtemel rakipleri! İşte 4 büyüklerin kupada muhtemel rakipleri! 00:23
Samsunspor Antalya'da çeyrek final biletini aldı! Samsunspor Antalya'da çeyrek final biletini aldı! 00:23
Gençlerbirliği en iyi 3. olarak çeyrek finale turladı! Gençlerbirliği en iyi 3. olarak çeyrek finale turladı! 00:23
Tümosan Konyaspor çeyrek finalde! İşte maçın özeti Tümosan Konyaspor çeyrek finalde! İşte maçın özeti 00:23
Sipay Bodrum FK ile Alagöz Holding Iğdır FK kupaya veda etti! Sipay Bodrum FK ile Alagöz Holding Iğdır FK kupaya veda etti! 00:23
F.Bahçe Beko evinde Monaco'yu farklı devirdi! F.Bahçe Beko evinde Monaco'yu farklı devirdi! 00:22