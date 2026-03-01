CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler BİM 6 Mart 2026 aktüel ürünler kataloğu! Bim’de 6 Mart Cuma neler var?

BİM 6 Mart 2026 aktüel ürünler kataloğu! Bim’de 6 Mart Cuma neler var?

BİM 6 Mart 2026 kataloğu yayınlandı! Peki, Bim'de Cuma günü hangi ürünler indirimde? Tüm aktüel ürünlerin yer aldığı katalog, elektronikten gıdaya, ev eşyalarından kişisel bakım ürünlerine kadar birçok fırsatı içeriyor. BİM afişi sayesinde hangi ürünlerin satışa çıkacağı ve hangi fiyat avantajlarını sunacağı önceden görülebiliyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 13:51
BİM 6 Mart 2026 aktüel ürünler kataloğu! Bim’de 6 Mart Cuma neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 6 MART CUMA 2026

Kiwi Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi: 5.490 TL

Heifer Power X Şarjlı Süpürge: 6.750 TL

Polosmart Hava Üflemeli Saç Düzleştirici: 2.990 TL

PiranTech Buz Başlıklı Ipl Lazer Epilasyon Cihazı: 1.790 TL

BİM 6 Mart 2026 aktüel ürünler kataloğu! Bim’de 6 Mart Cuma neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 6 MART CUMA

Homendra 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap: 1.999 TL

Homendra Ekmeklikli Mutfak Dolabı: 1.499 TL

Ören Bayan Yumak Çeşitleri: 85 TL - 89 TL

Kabin Boy Valiz Kılıfı: 129 TL

BİM 6 Mart 2026 aktüel ürünler kataloğu! Bim’de 6 Mart Cuma neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 6 MART CUMA

Bonera Desenli Emaye Kızartma Tenceresi: 429 TL

Heifer Bella Gusto Stand Mikser: 5.490 TL

BİM 6 Mart 2026 aktüel ürünler kataloğu! Bim’de 6 Mart Cuma neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 6 MART CUMA

Benante Desenli Fırın Kabı: 599 TL

Paşabahçe 2'li Oval Servis Tabağı: 99 TL

BİM 6 Mart 2026 aktüel ürünler kataloğu! Bim’de 6 Mart Cuma neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 6 MART CUMA

Icardi G.Saray'dan ayrılacak mı?
G.Saraylı yıldızın yeni takımı duyuruldu!
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
ABD-İsrail-İran savaşında ikinci gün! Hamaney'in ölümü sonrası intikam misillemesi | Tahran'da ve Tel Aviv'de patlama sesleri
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Salah için flaş ayrılık iddiası!
Galatasaray'a Koopmeiners müjdesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Icardi G.Saray'dan ayrılacak mı? Icardi G.Saray'dan ayrılacak mı? 13:47
Fulham-Tottenham maçı bilgileri Fulham-Tottenham maçı bilgileri 13:34
Brighton-Nottingham Forest maçı canlı anlatım Brighton-Nottingham Forest maçı canlı anlatım 13:14
Fenerbahçe Antalyaspor deplasmanında! Fenerbahçe Antalyaspor deplasmanında! 12:48
Elche-Espanyol maçı canlı takip et | La Liga Elche-Espanyol maçı canlı takip et | La Liga 12:25
US Cremonese-AC Milan maçı canlı anlatım US Cremonese-AC Milan maçı canlı anlatım 12:04
Daha Eski
F.Bahçe maçının VAR hakemi açıklandı! F.Bahçe maçının VAR hakemi açıklandı! 12:02
MotoGP sezonun ilk yarışında Toprak 17. sırada tamamladı MotoGP sezonun ilk yarışında Toprak 17. sırada tamamladı 11:57
Trabzonspor'da Fatih Tekke etkisi! Trabzonspor'da Fatih Tekke etkisi! 11:42
Sakaryaspor-SMS Grup Sarıyerspor maçı bilgileri Sakaryaspor-SMS Grup Sarıyerspor maçı bilgileri 11:41
G.Saraylı yıldızın yeni takımı duyuruldu! G.Saraylı yıldızın yeni takımı duyuruldu! 11:40
Deniz Öncü sezonun ilk yarışında 9. oldu Deniz Öncü sezonun ilk yarışında 9. oldu 11:22