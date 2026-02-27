CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler Taşacak Bu Deniz Eleni ölecek mi? Eleni diziden ayrılıyor mu?

Taşacak Bu Deniz Eleni ölecek mi? Eleni diziden ayrılıyor mu?

Taşacak Bu Deniz dizisinde 20. bölüm heyecan dolu sahnelerle geliyor. Fragmanda görüldüğü üzere Eleni, trafik kazasının ardından ambulansla hastaneye kaldırılıyor. Fadime’nin durumu iyi olsa da, Eleni’nin sağlık durumu kritik ve izleyiciler “Eleni diziden ayrılıyor mu?” sorusunu merak ediyor.

Giriş Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 19:47
Taşacak Bu Deniz Eleni ölecek mi? Eleni diziden ayrılıyor mu?

20. bölüm fragmanında Eleni ve Fadime'nin trafik kazası sonrası hastaneye kaldırıldığı görülüyor. Fadime'nin durumu iyiyken, Eleni'nin sağlık durumu kritik. Bu durum, izleyiciler arasında "Eleni diziden ayrılıyor mu?" sorusunu gündeme getirdi. Hastane koridorlarında yaşanan panik, doktorların hızlı müdahaleleri ve ailelerin endişeli bekleyişi, bölümün gerilimini doruğa taşıyor. İzleyiciler, Eleni'nin hayatının tehlikede olup olmadığını merak ediyor ve bu sahneler bölümün en çok konuşulan anları arasında yer alıyor.

TAŞACAK BU DENİZ ELENİ ÖLECEK Mİ?

TAŞACAK BU DENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Esme'nin ortadan kaybolması Adil'i deliye çevirir. Adil endişeden ve panikten delirirken, Esme yirmi yıl sonra Şerif'ten kurtulmanın o eşsiz özgürlük hissini tatmakta, bir yandan da büyük savaşı için güç toplamakta ve plan yapmaktadır. Adil Esme'nin "Ramazan'da sofrasına oturacak bir Müslüman tanımadığı" için gittiğini öğrenince kahrolur ve yaylaya gidip sevdiğinin kapısına kamp kurar.

Koçari'de herkesi saran Ramazan duygusunu derinden hissetmek isteyen Eleni, Hristiyan da olsa oruç tutmak ister. Bu süreçteki en büyük destekçisi ve rehberi Oruç olur. Zarife ise bu ikiliyi evlendirme çabasını kararlılıkla sürdürür ama büyük bir sürprizle karşılaşır.

Şerif'in hapse girmesiyle İso ve Fadime boşanmaya karar verirler. Ama bu kararla birlikte birbirlerinden kopmanın ne kadar zor olduğunu fark etmeye başlarlar. Eyüphan, tehlikeli bir plan yaparak İso'nun pikabının frenlerini bozar. Ancak o pikaba İso değil, ilk iftarlarını Esme ile yapmak isteyen Eleni ve Fadime biner. Frenleri tutmayan pikapla kaza yaparlar. Bu feci kazadan kimin sağ çıkacağı, artık sadece bir mucizeye bağlıdır.

