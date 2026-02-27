CANLI SKOR ANA SAYFA
Taşacak Bu Deniz neden yok, yeni bölüm yok mu?

TRT1’in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, 27 Şubat akşamı yayınlanmayacak. İzleyiciler, özellikle sosyal medya ve forumlarda “Bu akşam Taşacak Bu Deniz var mı? Neden yok?” sorusunu sıkça soruyor. Yayın akışındaki değişiklik nedeniyle 20. bölüm, ilerleyen bir tarihte ekrana gelecek.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 20:36 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 20:40
Dizinin sadık izleyicileri bugün sıkça "Taşacak Bu Deniz neden yok?" sorusunu soruyor. 27 Şubat TRT1 yayın akışına bakıldığında, Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü bu akşam ekranlarda yer almıyor. Dizinin bu akşam yayınlanmaması, izleyicilerde büyük bir merak uyandırdı. Özellikle 19. bölümde yaşanan dramatik gelişmeler ve Eleni ile Fadime'nin trafik kazası gibi sürprizler, izleyicilerin yeni bölüm için heyecanını artırmıştı. Şimdi gözler bir sonraki bölümün tarihine çevrildi.

TAŞACAK BU DENİZ BU AKŞAM YOK MU?

TRT 1 yayın akışına göre, 27 Şubat 2026 Cuma günü Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü ekranlara gelmeyecek. Bu akşam Türkiye'nin basketbol heyecanı öne çıktığı için dizinin yeni bölümü yayınlanmıyor.

TRT 1 27 ŞUBAT CUMA YAYIN AKIŞI

20.00 – Maç Özel

21.00 – Sırbistan – Türkiye | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri

23.00 – Vefa Sultan

00.15 – Taşacak Bu Deniz (Tekrar)

Türkiye'nin basketbol heyecanı, Dünya Kupası Elemeleri kapsamında TRT ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Bu nedenle, Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü 27 Şubat akşamı yayınlanmayacak.

