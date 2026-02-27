TRT 1 Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

"Taşacak Bu Deniz ne zaman?" sorusu, dizinin son bölümünde yaşanan heyecan dolu gelişmelerin ardından gündemdeki yerini koruyor. 27 Şubat'ta yayın akışında basketbol maçı yer aldığı için yeni bölüm ekrana gelmedi. Dizinin yeni bölümünün bir sonraki yayın haftasında Cuma günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında olması planlanıyor. Özellikle Eleni ve Fadime'nin yaşadığı kazanın ardından gelişmeler merak konusu olurken, yeni bölüm tarihi izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

TRT 1'in dikkat çeken yapımlarından Taşacak Bu Deniz, normal şartlarda her hafta Cuma akşamı saat 20.00'de yayınlanıyor. 27 Şubat tarihinde spor karşılaşması nedeniyle yeni bölüm ekrana gelmedi. Dizinin yeni bölümünün gelecek hafta Cuma günü TRT 1 yayın akışında yer alması bekleniyor.