Al Shabab-Al Hilal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Ligi’nde heyecan devam ediyor. Al Shabab Riyadh, Cuma akşamı SHG Arena’da Al Hilal Riyadh’ı ağırlayacak. Her iki takım da ligdeki konumlarını güçlendirmek ve puan farkını lehlerine çevirmek istiyor.

Al Shabab-Al Hilal maçı canlı anlatım...

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde heyecan devam ediyor. Al Shabab Riyadh, Cuma akşamı SHG Arena'da Al Hilal Riyadh'ı ağırlayacak. Her iki takım da ligdeki konumlarını güçlendirmek ve puan farkını lehlerine çevirmek istiyor. Her iki takım da sahada galibiyetle ayrılarak ligdeki konumlarını güçlendirmeyi hedefliyor. Peki, Al Shabab Riyadh - Al Hilal maçı ne zaman, saat kaçta? Al Shabab Riyadh - Al Hilal maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

AL SHABAB RIYADH - AL HILAL RIYADH MAÇI NE ZAMAN?

Al Shabab-Al Hilal maçı, 27 Şubat Cuma günü oynanacak. Karşılaşma, saat 22:00'de başlayacak.

AL SHABAB RIYADH - AL HILAL RIYADH MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Shabab ile Al Hilal arasındaki Suudi Arabistan Pro Lig maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

AL SHABAB - AL HILAL MAÇI ÖNCESİ KADRO VE EKSİKLER

El-Şebab, Aralık ayında yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Muhammed Harbush'tan yoksun olacak. Bu eksiklik, takımın hücum planlarını etkileyecek. Hücum hattında Abderrazak Hamdallah sorumluluğu üstlenirken, kanatlardan Yannick Carrasco önemli görevler alacak. Orta sahada takımın dengeyi sağlaması için Yacine Adli ve Vincent Sierro görev yapacak; Josh Brownhill ise daha ileri bir rolde sahaya çıkabilir. Savunmada Wesley Hoedt arka hattı yönlendirirken, kalede Marcelo Grohe görevini sürdürecek.

AL HILAL'İN EKSİKLERİ VE MUHTEMEL KADROSU

Al Hilal, son maçlarında diz kapağı sakatlığı yaşayan Hamad Al-Yami ve kas problemi nedeniyle forma giyemeyecek olan Karim Benzema'dan yoksun olacak. Ayrıca Yusuf Akçicek de sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak.

Al Shabab Riyadh - Al Hilal maçı canlı takip et!

