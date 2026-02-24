Oruç ne zaman bitecek 2026? Ramazan ayının son günü ve Kadir Gecesi tarihleri, 2026 yılında ibadetlerini planlayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Oruç ibadetinin son günü, Ramazan Bayramı arefesi olan 19 Mart 2026 Perşembe gününe denk geliyor. Bu tarihte tutulacak son orucun ardından akşam ezanıyla birlikte Ramazan ayı tamamlanmış olacak ve bayram heyecanı başlayacak. Peki, Oruç ne zaman bitecek 2026? Ramazan ayı hangi gün sona eriyor? Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? Detaylar haberimizde...

RAMAZAN NE ZAMAN BİTİYOR?

Oruç ibadetinin son günü, Ramazan Bayramı arefesi olan 19 Mart 2026 Perşembe gününe denk geliyor.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2026?

Ramazan Bayramı arefesi olan 19 Mart Perşembe günü, öğleden sonra yarım gün resmi tatil uygulanacak. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte Ramazan ayı sona erecek ve 20 Mart 2026 Cuma günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü idrak edilecek. Bayram, 20-21-22 Mart 2026 tarihleri arasında üç gün sürecek.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayının en faziletli gecesi olarak kabul edilen Kadir Gecesi ise 2026 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 14 Mart 2026 Cumartesi gecesine denk geliyor. Bazı kaynaklarda 16 Mart Pazartesi tarihi ifade edilse de, resmi dini takvimde 14 Mart tarihi esas alınıyor. Müslümanlar bu mübarek gecede ibadet, dua ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle geceyi ihya edecek.