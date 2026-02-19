CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Canlı altın fiyatları | 19 Şubat 2026 Kapalı Çarşı bugün gram altın ne kadar?

Canlı altın fiyatları | 19 Şubat 2026 Kapalı Çarşı bugün gram altın ne kadar?

Altın fiyatlarında düşüş trendi haftanın dördüncü işlem gününde de etkisini sürdürüyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası (KMKTP) verilerine göre, standart altının kilogram fiyatı önceki kapanışa oranla yüzde 0,1 değer kaybederek 7 milyon 275 bin liraya geriledi. Yatırımcıların yakından takip ettiği piyasada, dünkü sert düşüşün ardından bugün daha sınırlı bir hareketlilik gözlemleniyor. İşte 19 Şubat 2026 güncel altın fiyatları ve piyasalardaki son durum...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2026 Perşembe 06:54
Canlı altın fiyatları | 19 Şubat 2026 Kapalı Çarşı bugün gram altın ne kadar?

CANLI ALTIN FİYATLARI | Hafta başında görülen dalgalı seyir, yerini daha temkinli bir düşüşe bıraktı. Dün 7 milyon 280 bin lira seviyesinden günü tamamlayan kıymetli maden, yeni güne yüzde 0,1'lik sembolik bir azalışla başladı ve kilogram bazında 7 milyon 275 bin lira seviyesine çekildi. Küresel piyasalarda ons altının ılımlı seyri ve dolar endeksindeki yatay hareket, yurt içinde de kilogram fiyatlarının belirli bir bant aralığında sıkışmasına neden oluyor. Analistler, bu ufak geri çekilmelerin piyasada bir 'soluklanma' olduğunu belirtirken, yatırımcılar serbest piyasadaki gram ve çeyrek altın yansımalarını anlık olarak izlemeye devam ediyor. İşte 19 Şubat Perşembe canlı altın fiyatları ve serbest piyasada son durum...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.996,11 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.997,04 TL

19 ŞUBAT PERŞEMBE CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 43,75 (Alış) - 43,78 (Satış)

◼EURO: 51,67 (Alış) - 51,77 (Satış)

◼STERLİN: 59,18 (Alış) - 59,22 (Satış)

Canlı altın fiyatları | 19 Şubat 2026

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 999 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 999 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 7 milyon 275 bin lira oldu.Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 33,04, bileşik getirisi yüzde 35,77 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,6441, satışta 43,8190 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,6219, satışta 43,7967 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1822, sterlin/dolar paritesi 1,3541 ve dolar/yen paritesi 154,280 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 3,2 yükselişle 69,1 dolardan işlem görüyor.

19 Şubat 2026 Kapalı Çarşı altın fiyatları

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (19 ŞUBAT 2026)

Gram Altın Alış: 6.996,11₺

Gram Altın Satış: 6.997,04₺

Çeyrek Altın Alış: 11.846,00₺

Çeyrek Altın Satış: 12.011,00₺

Yarım Altın Alış: 23.693,00₺

Yarım Altın Satış: 24.009,00₺

Tam Altın Alış: 46.545,25₺

Tam Altın Satış: 47.514,98₺

Ata Altın Alış: 47.999,79₺

Ata Altın Satış: 49.264,00₺

22 Ayar Bilezik Alış: 6.621,82₺

22 Ayar Bilezik Satış: 6.694,78₺

Gümüş Alış: 108,85₺

Gümüş Satış: 108,94₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 19 Şubat Perşembe günü saat 06.12 itibarıyla alınmıştır.

ASpor CANLI YAYIN

İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü!
Barış Alper için flaş haber! Juventus...
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
Kasım Garipoğlu'nun villasında genç kızlara tuzak: İçeceklerine uyuşturucu atıp bağımlı hale getirdiler
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Osimhen film gibi olan hayat hikayesini anlattı!
Tedesco'dan yeni sözleşme açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Osimhen film gibi olan hayat hikayesini anlattı! Osimhen film gibi olan hayat hikayesini anlattı! 01:19
Pereira'dan flaş F.Bahçe açıklaması! Pereira'dan flaş F.Bahçe açıklaması! 01:19
Montella'dan dikkat çeken sözler! "G.Saray maçını izlerken..." Montella'dan dikkat çeken sözler! "G.Saray maçını izlerken..." 01:19
TOFAŞ'ı yenen Beşiktaş GAİN yarı finalde! TOFAŞ'ı yenen Beşiktaş GAİN yarı finalde! 01:19
Anadolu Efes yarı finale yükseldi! Anadolu Efes yarı finale yükseldi! 01:19
İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü! 01:19
Daha Eski
Benfica'dan Vinicius Jr. açıklaması! Benfica'dan Vinicius Jr. açıklaması! 01:18
G.Saray'dan Cezayirli yıldıza dev teklif! G.Saray'dan Cezayirli yıldıza dev teklif! 01:18
Talisca'dan flaş itiraf! Trabzonspor maçı... Talisca'dan flaş itiraf! Trabzonspor maçı... 01:18
Sneijder'den Lang'a ağır eleştiri! "2 gol attı ama..." Sneijder'den Lang'a ağır eleştiri! "2 gol attı ama..." 01:18
İtalyanlardan Kenan Yıldız'a flaş eleştiri! İtalyanlardan Kenan Yıldız'a flaş eleştiri! 01:18
Tedesco'dan yeni sözleşme açıklaması! Tedesco'dan yeni sözleşme açıklaması! 01:19