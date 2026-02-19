Canlı altın fiyatları | 19 Şubat 2026 Kapalı Çarşı bugün gram altın ne kadar?

CANLI ALTIN FİYATLARI | Hafta başında görülen dalgalı seyir, yerini daha temkinli bir düşüşe bıraktı. Dün 7 milyon 280 bin lira seviyesinden günü tamamlayan kıymetli maden, yeni güne yüzde 0,1'lik sembolik bir azalışla başladı ve kilogram bazında 7 milyon 275 bin lira seviyesine çekildi. Küresel piyasalarda ons altının ılımlı seyri ve dolar endeksindeki yatay hareket, yurt içinde de kilogram fiyatlarının belirli bir bant aralığında sıkışmasına neden oluyor. Analistler, bu ufak geri çekilmelerin piyasada bir 'soluklanma' olduğunu belirtirken, yatırımcılar serbest piyasadaki gram ve çeyrek altın yansımalarını anlık olarak izlemeye devam ediyor. İşte 19 Şubat Perşembe canlı altın fiyatları ve serbest piyasada son durum...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.996,11 TL GRAM ALTIN SATIŞ: 6.997,04 TL

19 ŞUBAT PERŞEMBE CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 43,75 (Alış) - 43,78 (Satış)

◼EURO: 51,67 (Alış) - 51,77 (Satış)

◼STERLİN: 59,18 (Alış) - 59,22 (Satış)

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 999 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 999 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 7 milyon 275 bin lira oldu.Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 33,04, bileşik getirisi yüzde 35,77 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,6441, satışta 43,8190 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,6219, satışta 43,7967 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1822, sterlin/dolar paritesi 1,3541 ve dolar/yen paritesi 154,280 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 3,2 yükselişle 69,1 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (19 ŞUBAT 2026)

▶Gram Altın Alış: 6.996,11₺

▶Gram Altın Satış: 6.997,04₺

▶Çeyrek Altın Alış: 11.846,00₺

▶Çeyrek Altın Satış: 12.011,00₺

▶Yarım Altın Alış: 23.693,00₺

▶Yarım Altın Satış: 24.009,00₺

▶Tam Altın Alış: 46.545,25₺

▶Tam Altın Satış: 47.514,98₺

▶Ata Altın Alış: 47.999,79₺

▶Ata Altın Satış: 49.264,00₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 6.621,82₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 6.694,78₺

▶Gümüş Alış: 108,85₺

▶Gümüş Satış: 108,94₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 19 Şubat Perşembe günü saat 06.12 itibarıyla alınmıştır.