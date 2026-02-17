Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam neden yok? Yeni bölüm ne zaman?

TRT 1 ekranlarının dikkat çeken yapımı Mehmed: Fetihler Sultanı ile ilgili merak giderek artıyor. Osmanlı'nın en ihtişamlı dönemini, Fatih Sultan Mehmed'in zekası ve fetih stratejileri üzerinden anlatan dizi, 17 Şubat tarihli yayın akışında yer almayınca izleyiciler şaşkınlık yaşadı. Her hafta salı akşamları yeni bölümüyle ekrana gelen yapımın bu hafta yayınlanmaması, "Mehmed Fetihler Sultanı neden yok?" sorusunu gündeme taşıdı. Kanalın paylaştığı güncel akışta farklı bir programın bulunması nedeniyle dizinin yeni bölümünün ileri bir tarihe ertelendiği görülüyor. Şimdi gözler, dizinin yeni bölüm tarihine çevrilmiş durumda. Detaylar haberimizde...

MEHMED: FETİHLER SULTANI BU AKŞAM NEDEN YOK?

Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam ekranlarda yer almayacak. Nedeni ise futbolseverleri ekran başına kilitleyecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı. TRT 1 yayın akışına göre saat 19.45'te Maç Önü programı başlayacak. Ardından temsilcimiz Galatasaray ile Juventus arasında oynanacak kritik play-off karşılaşması, 20.45'te canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Bu nedenle Mehmed Fetihler Sultanı'nın yeni bölümü farklı bir tarihte yayınlanacak.

MEHMED: FETİHLER SULTANI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak Galatasaray-Juventus maçından dolayı ileri bir tarihe ertelenen Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümü 24 Şubat 2026 Salı günü yayınlanacak.