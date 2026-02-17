CANLI SKOR ANA SAYFA
KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak? 2026 KPSS başvuru takvimi

KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak? 2026 KPSS başvuru takvimi

Milyonlarca lise mezunu ve son sınıf öğrencisi için kamu kapısı bir kez daha aralanıyor. Devlet memuru olma hedefi kuran adayların gözü, iki yılda bir gerçekleştirilen ÖSYM takvimine çevrilmiş durumda. 2026 KPSS ortaöğretim sınavı için geri sayım başlarken, sınav sürecine dair ayrıntılar da netleşmeye başladı. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar için büyük önem taşıyan KPSS ortaöğretim oturumu, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleşecek. Takvimin açıklanmasıyla birlikte başvuru tarihleri merak konusu olurken, adaylar şimdiden çalışma programlarını hızlandırdı. Peki 2026 KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 20:28
KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak? 2026 KPSS başvuru takvimi

Kamu personeli olma hedefi kuran lise mezunları için 2026 takvimi netleşti. ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav programıyla birlikte Ortaöğretim KPSS'ye ilişkin başvuru ve sınav tarihleri resmen açıklandı. İki yılda bir gerçekleştirilen ve binlerce adayı kamu kadroları için yarışa dahil eden sınav öncesinde, özellikle başvuru süreci büyük önem taşıyor. Adayların belirlenen tarihler arasında işlemlerini tamamlaması gerekirken, geç başvuru günleri de ayrıca duyuruldu. Peki 2026 KPSS ortaöğretim (lise) başvuruları ne zaman başlayacak? Kesin tarihler ve sınav günü bilgileri, ÖSYM'nin yayımladığı resmi takvimde yer alırken, detayları haberimizde öğrenebilirsiniz...

KPSS ortaöğretim

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN 2026?

ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 KPSS ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos Perşembe günü başlarken, 8 Eylül Salı günü sona erecek.

KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak.

KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak.

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

