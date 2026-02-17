KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak? 2026 KPSS başvuru takvimi

Kamu personeli olma hedefi kuran lise mezunları için 2026 takvimi netleşti. ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav programıyla birlikte Ortaöğretim KPSS'ye ilişkin başvuru ve sınav tarihleri resmen açıklandı. İki yılda bir gerçekleştirilen ve binlerce adayı kamu kadroları için yarışa dahil eden sınav öncesinde, özellikle başvuru süreci büyük önem taşıyor. Adayların belirlenen tarihler arasında işlemlerini tamamlaması gerekirken, geç başvuru günleri de ayrıca duyuruldu. Peki 2026 KPSS ortaöğretim (lise) başvuruları ne zaman başlayacak? Kesin tarihler ve sınav günü bilgileri, ÖSYM'nin yayımladığı resmi takvimde yer alırken, detayları haberimizde öğrenebilirsiniz...

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN 2026?

ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 KPSS ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos Perşembe günü başlarken, 8 Eylül Salı günü sona erecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak.