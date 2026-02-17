Sakarya Ramazan İmsakiyesi 2026 | Sakarya ilk iftar ve ilk oruç saat kaçta?

Sakarya imsakiye 2026 takvimi Ramazan ayı öncesinde araştırılmaya başlandı. Sakarya'da ilk sahur saat kaçta, iftar vakti ne zaman soruları gündemdeki yerini aldı. İmsak vaktiyle birlikte oruç başlarken, iftar vakti akşam ezanıyla birlikte gerçekleşiyor. Sakarya Ramazan imsakiye 2026 saatleri FOTOMAÇ.com'da yer alacak. İşte, Sakarya Ramazan İmsakiyesi...

Sakarya Ramazan İmsakiyesi 2026 için tıklayınız...

SAKARYA İLK SAHUR SAAT KAÇTA?

Sakarya'da Ramazan ayının ilk sahuru, 19 Şubat Perşembe günü saat 06:16'da yapılacak. İmsak vaktinin girmesiyle birlikte oruç başlayacak ve vatandaşlar sabah ezanıyla birlikte yeme içmeyi sonlandıracak.

19.02.2026



İmsak: 06:16



Güneş: 07:41



Öğle: 13:17



İkindi: 16:14



Akşam (İftar): 18:44



Yatsı: 20:03

SAKARYA'DA İLK İFTAR SAAT KAÇTA?

Sakarya'da ilk iftar saat 18:44'te yapılacak.

ORUCA NE ZAMAN NİYET EDİLİR?

Oruç ibadetinin geçerli olabilmesi için niyet etmek şarttır. Niyetsiz tutulan oruç sahih değildir. Niyetin kalpten yapılması yeterlidir; ancak dil ile ifade edilmesi mendup (güzel ve faziletli) kabul edilmiştir. Ayrıca sahura kalkmak da fiilî bir niyet sayılır. Çünkü sahura kalkmak, kişinin oruç tutmaya karar verdiğini gösterir.

ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet kalben yapılır. İçten "Allah rızası için oruç tutmaya" karar vermek yeterlidir. Dileyenler şu şekilde niyet edebilir: "Allah rızası için yarınki Ramazan orucuna niyet ettim."