Haberler Haberler Sakarya Ramazan İmsakiyesi 2026 | Sakarya ilk iftar ve ilk oruç saat kaçta?

Sakarya Ramazan İmsakiyesi 2026 | Sakarya ilk iftar ve ilk oruç saat kaçta?

Sakarya ilk iftar ve sahur saati saat kaçta? 2026 Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Sakarya’da yaşayan vatandaşlar imsakiye bilgilerini araştırmaya başladı. Özellikle “Sakarya ilk sahur saat kaçta?” ve “Sakarya ilk iftar saat kaçta?” soruları arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 21:14
Sakarya Ramazan İmsakiyesi 2026 | Sakarya ilk iftar ve ilk oruç saat kaçta?

Sakarya imsakiye 2026 takvimi Ramazan ayı öncesinde araştırılmaya başlandı. Sakarya'da ilk sahur saat kaçta, iftar vakti ne zaman soruları gündemdeki yerini aldı. İmsak vaktiyle birlikte oruç başlarken, iftar vakti akşam ezanıyla birlikte gerçekleşiyor. Sakarya Ramazan imsakiye 2026 saatleri FOTOMAÇ.com'da yer alacak. İşte, Sakarya Ramazan İmsakiyesi...

Sakarya Ramazan İmsakiyesi 2026 için tıklayınız...

SAKARYA İLK SAHUR SAAT KAÇTA?

Sakarya'da Ramazan ayının ilk sahuru, 19 Şubat Perşembe günü saat 06:16'da yapılacak. İmsak vaktinin girmesiyle birlikte oruç başlayacak ve vatandaşlar sabah ezanıyla birlikte yeme içmeyi sonlandıracak.

19.02.2026

İmsak: 06:16

Güneş: 07:41

Öğle: 13:17

İkindi: 16:14

Akşam (İftar): 18:44

Yatsı: 20:03

Sakarya ilk sahur ve iftar

SAKARYA'DA İLK İFTAR SAAT KAÇTA?

Sakarya'da ilk iftar saat 18:44'te yapılacak.

ORUCA NE ZAMAN NİYET EDİLİR?

Oruç ibadetinin geçerli olabilmesi için niyet etmek şarttır. Niyetsiz tutulan oruç sahih değildir. Niyetin kalpten yapılması yeterlidir; ancak dil ile ifade edilmesi mendup (güzel ve faziletli) kabul edilmiştir. Ayrıca sahura kalkmak da fiilî bir niyet sayılır. Çünkü sahura kalkmak, kişinin oruç tutmaya karar verdiğini gösterir.

ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet kalben yapılır. İçten "Allah rızası için oruç tutmaya" karar vermek yeterlidir. Dileyenler şu şekilde niyet edebilir: "Allah rızası için yarınki Ramazan orucuna niyet ettim."

Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: "Kesinlikle ezilmediler"
Başkan Erdoğan'dan Etiyopya'da net mesaj: Afrika'da çatışma istemiyoruz
İşte G.Saray-Juventus maçının golleri
Okan Buruk'tan flaş kadro açıklaması!
