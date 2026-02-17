CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Erzurum ilk sahur ve iftar saatleri 2026 | Erzurum’da ilk sahur saat kaçta 2026?

Erzurum ilk sahur ve iftar saatleri 2026 | Erzurum’da ilk sahur saat kaçta 2026?

Erzurum ilk iftar ve sahur saati ne zaman, saat kaçta? 2026 Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Erzurum imsakiye 2026 saatleri araştırılmaya başlandı. Özellikle “Erzurum sahur (imsak) ne zaman?” ve “Erzurum iftar saat kaçta?” soruları yoğun şekilde sorgulanıyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 20:55
Erzurum ilk sahur ve iftar saatleri 2026 | Erzurum’da ilk sahur saat kaçta 2026?

Erzurum'da ilk sahur saat kaçta 2026? Erzurum iftar saat kaçta? Erzurum sahur ve iftar vakitleri araştırılıyor. Diyanet Erzurum imsakiye 2026 takvimine göre imsak vaktiyle birlikte oruç başlayacak, akşam ezanıyla birlikte ise iftar yapılacak. Erzurum Ramazan imsakiye 2026 saatleri haberimizde yer alıyor. İşte, Erzurum Ramazan imsakiye 2026 saatleri...

Erzurum Ramazan İmsakiyesi için tıklayın...

ERZURUM İLK SAHUR SAAT KAÇTA?

2026 Erzurum imsakiye takvimine göre, Ramazan'ın ilk gününde sahur vakti saat 05:33'te sona erecek.

ERZURUM'DA İLK İFTAR SAAT KAÇTA

İftar vakti ise akşam ezanıyla birlikte saat 18:02'de başlayacak.

Diş fırçalamak orucu bozar mı? Devamını Oku BUNU DA OKU

2026 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Ramazan ayının sona ermesinin ardından üç gün sürecek Ramazan Bayramı tarihleri de belli oldu:

Arife Günü: 19 Mart 2026 Perşembe

Bayramın 1. Günü: 20 Mart 2026 Cuma

Bayramın 2. Günü: 21 Mart 2026 Cumartesi

Bayramın 3. Günü: 22 Mart 2026 Pazar

İLK TERAVİH NE ZAMAN 2026?

2026 yılında Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlıyor. İlk teravih namazı ise 18 Şubat 2026 Çarşamba akşamı, yatsı namazının ardından kılınacak.

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Teravih namazı 20 rekattır ve sünnet-i müekkededir (kuvvetli sünnet). Genellikle 2'şer rekat halinde veya 4'er rekat halinde kılınır. Cemaatle camide kılınabileceği gibi evde bireysel olarak da kılınabilir.

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Teravih namazı, yatsı namazının farzı ve son sünneti kılındıktan sonra eda edilir.

2 Rekat Şeklinde Kılınışı:

Niyet edilir:

"Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya."

Tekbir alınır ve namaza başlanır.

Sübhaneke okunur.

Fatiha ve bir sure okunur.

Rükû ve secdeler yapılır.

İkinci rekatta yine Fatiha ve sure okunur.

Oturuşta Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunur.

Selam verilerek namaz tamamlanır.

Bu şekilde 20 rekata tamamlanır.

TERAVİH NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Teravih namazı camide cemaatle kılınabileceği gibi evde tek başına veya aile bireyleriyle birlikte de kılınabilir. Cemaatle kılınması daha faziletli kabul edilir.

F.Bahçe'den Alvarez açıklaması! Sağlık durumu...
G.Saray-Juventus | CANLI
DİĞER
Beşiktaş'ta rota yine İngiltere! Transferde beklenmedik hamle...
Başkan Erdoğan'dan Etiyopya'da net mesaj: Afrika'da çatışma istemiyoruz
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İşte G.Saray-Juventus maçının golleri
Okan Buruk'tan flaş kadro açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Alvarez açıklaması! Sağlık durumu... F.Bahçe'den Alvarez açıklaması! Sağlık durumu... 21:24
İşte G.Saray-Juventus maçının golleri İşte G.Saray-Juventus maçının golleri 21:15
Özbek: Juventus kulübünü doğduğumuz yerde ağırlıyoruz! Özbek: Juventus kulübünü doğduğumuz yerde ağırlıyoruz! 20:14
Okan Buruk'tan flaş kadro açıklaması! Okan Buruk'tan flaş kadro açıklaması! 20:19
G.Saray tribünlerinde dikkat çeken görüntü! G.Saray tribünlerinde dikkat çeken görüntü! 20:28
G.Saray'da maç öncesi flaş gelişme! Icardi... G.Saray'da maç öncesi flaş gelişme! Icardi... 20:49
Daha Eski
Arca Çorum FK'da Uğur Uçar dönemi! Arca Çorum FK'da Uğur Uçar dönemi! 16:17
Pereira'dan flaş Fenerbahçe sözleri! Pereira'dan flaş Fenerbahçe sözleri! 16:25
Dev maç öncesi kritik detaylar Dev maç öncesi kritik detaylar 16:35
Hatay'da kazanan Alagöz Holding Iğdır FK Hatay'da kazanan Alagöz Holding Iğdır FK 16:37
Safiport Erokspor-F.Bahçe Beko | CANLI Safiport Erokspor-F.Bahçe Beko | CANLI 17:30
G.Saray-Juventus | CANLI G.Saray-Juventus | CANLI 17:40