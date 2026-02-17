Erzurum ilk sahur ve iftar saatleri 2026 | Erzurum’da ilk sahur saat kaçta 2026?

Erzurum'da ilk sahur saat kaçta 2026? Erzurum iftar saat kaçta? Erzurum sahur ve iftar vakitleri araştırılıyor. Diyanet Erzurum imsakiye 2026 takvimine göre imsak vaktiyle birlikte oruç başlayacak, akşam ezanıyla birlikte ise iftar yapılacak. Erzurum Ramazan imsakiye 2026 saatleri haberimizde yer alıyor. İşte, Erzurum Ramazan imsakiye 2026 saatleri...

ERZURUM İLK SAHUR SAAT KAÇTA?

2026 Erzurum imsakiye takvimine göre, Ramazan'ın ilk gününde sahur vakti saat 05:33'te sona erecek.

ERZURUM'DA İLK İFTAR SAAT KAÇTA

İftar vakti ise akşam ezanıyla birlikte saat 18:02'de başlayacak.

2026 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Ramazan ayının sona ermesinin ardından üç gün sürecek Ramazan Bayramı tarihleri de belli oldu:

Arife Günü: 19 Mart 2026 Perşembe

Bayramın 1. Günü: 20 Mart 2026 Cuma

Bayramın 2. Günü: 21 Mart 2026 Cumartesi

Bayramın 3. Günü: 22 Mart 2026 Pazar

İLK TERAVİH NE ZAMAN 2026?

2026 yılında Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlıyor. İlk teravih namazı ise 18 Şubat 2026 Çarşamba akşamı, yatsı namazının ardından kılınacak.

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Teravih namazı 20 rekattır ve sünnet-i müekkededir (kuvvetli sünnet). Genellikle 2'şer rekat halinde veya 4'er rekat halinde kılınır. Cemaatle camide kılınabileceği gibi evde bireysel olarak da kılınabilir.

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Teravih namazı, yatsı namazının farzı ve son sünneti kılındıktan sonra eda edilir.

2 Rekat Şeklinde Kılınışı:

Niyet edilir:

"Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya."

Tekbir alınır ve namaza başlanır.

Sübhaneke okunur.

Fatiha ve bir sure okunur.

Rükû ve secdeler yapılır.

İkinci rekatta yine Fatiha ve sure okunur.

Oturuşta Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunur.

Selam verilerek namaz tamamlanır.

Bu şekilde 20 rekata tamamlanır.

TERAVİH NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Teravih namazı camide cemaatle kılınabileceği gibi evde tek başına veya aile bireyleriyle birlikte de kılınabilir. Cemaatle kılınması daha faziletli kabul edilir.