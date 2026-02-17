CANLI SKOR ANA SAYFA
Diş fırçalamak orucu bozar mı? Ezan okunurken diş fırçalanır mı?

Diş fırçalamak orucu bozar mı? Ezan okunurken diş fırçalanır mı?

Ramazan ayında en çok merak edilen konulardan biri de diş fırçalamanın orucu bozup bozmadığıdır. Özellikle sabah ezanı okunurken diş fırçalamanın oruca etkisi araştırılıyor. Peki, diş fırçalamak orucu bozar mı?

Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 17:50 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 18:01
Diş fırçalamak orucu bozar mı? Ezan okunurken diş fırçalanır mı?

Ramazan ayında ağız ve diş sağlığını korumak isteyen vatandaşlar, diş fırçalamanın oruca zarar verip vermediğini merak ediyor. Diş fırçalamak orucu bozar mı? sorusunun cevabı araştırılıyor. Diyanet'in oruç ile ilgili yaptığı açıklamalar takip ediliyor. Peki, sahurda sabah ezanı okunurken diş fırçalanır mı? Ezan okunurken diş fırçalamak orucu bozar mı? İşte detaylar...

DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruçlu kimsenin ağız temizliği yapması, İslam âlimleri tarafından belirli şartlar çerçevesinde değerlendirilmiştir. Fıkıh kaynaklarında yer alan bilgilere göre, boğaza su kaçırmamak kaydıyla ağzı çalkalamak orucu bozmaz. Aynı şekilde diş fırçalamak da tek başına orucu geçersiz kılan bir durum değildir. Nitekim klasik fıkıh eserlerinden el-Fetâva'l-Hindiyye'de (1/202) bu husus açıkça belirtilmiştir.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta vardır: Diş macununun, suyun veya oluşan köpüğün boğaza kaçması ve yutulması hâlinde oruç bozulur. Çünkü mideye ulaşan her türlü madde, bilinçli şekilde gerçekleştiğinde orucu geçersiz kılar. Bu nedenle diş fırçalarken son derece dikkatli olunması gerekir.

Olası riskler göz önünde bulundurulduğunda, dişlerin imsak vaktinden önce ya da iftardan sonra fırçalanması daha güvenli bir yöntem olarak tavsiye edilir. Eğer oruçlu iken diş fırçalanacaksa, macun kullanmamak ve yalnızca su ya da misvak ile temizlik yapmak daha ihtiyatlı bir davranış olacaktır.

AĞIZ ÇALKALAMAK ORUCU BOZAR MI?

Boğaza su kaçmadığı sürece ağız çalkalamak orucu bozmaz.

DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?

Diş fırçalamak tek başına orucu geçersiz kılmaz.

DİŞ MACUNU YUTMAK ORUCU BOZAR MI?

Diş macunu veya su yutmak oruç bozulur, kaza orucu tutmak gerekir.

