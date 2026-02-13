CANLI SKOR ANA SAYFA
Kan vermek orucu bozar mı? Vücuda kan almak orucu bozar mı?

Kan vermek orucu bozar mı? Vücuda kan almak orucu bozar mı?

Ramazan ayında en çok merak edilen sorulardan biri de kan vermek orucu bozar mı? sorusudur. Oruçlu iken kan bağışı yapmak isteyen vatandaşlar, ibadetlerinin geçerli olup olmayacağını araştırıyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 22:12
Kan vermek orucu bozar mı? Vücuda kan almak orucu bozar mı?

Ramazan ayında sağlık işlemleriyle ilgili en çok araştırılan konulardan biri de kan vermek orucu bozar mı sorusudur. Kan bağışı yapmak isteyenler ya da hastanede tedavi gören kişiler, oruçlarının geçerli olup olmadığını öğrenmek istiyor. Özellikle kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar, ibadetlerinin etkilenip etkilenmeyeceğini araştırıyor.

KAN VERMEK ORUCU BOZAR MI?

Tahlil amacıyla kan aldırmak orucu bozmaz. Çünkü bu işlem sırasında vücuda besleyici bir madde girişi söz konusu değildir. Oruç, dışarıdan besin veya enerji sağlayan maddelerin alınmasıyla bozulur. Kan aldırmak ise tam tersine vücuttan bir şey çıkmasıdır.

ORUÇLUYKEN KAN ALMAK ORUCU BOZAR MI?

Vücuda kan almak ise beslenme, gıda alma kapsamına girdiği için orucu bozar. Kan vermenin orucu bozup bozmaması ile ilgili olarak birbirine zıt iki rivâyet vardır. Bunlardan birine göre Hz. Peygamber (s.a.s.), "Hacamat yapanın ve yaptıranın (vücuttan tedavi maksadıyla kan alanın ve aynı amaçla vücudundan kan aldıranın) orucu bozulur." buyurmuştur. Öte yandan Resûlullah'ın (s.a.s.) oruçlu iken hacamat yaptırdığı rivâyet edilmiştir.

