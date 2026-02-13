Eskişehir iftar ve sahur vakitleri 2026 | Eskişehir’de ilk sahur saat kaçta?

Ramazan ayına sayılı günler kala Eskişehir iftar ve sahur vakitleri 2026 araştırmaları arttı. Oruç ibadetini doğru saatlerde yerine getirmek isteyen vatandaşlar, Eskişehir'de iftar ve sahur saatlerini öğrenmek istiyor. Eskişehir'de ilk sahur imsak vaktine kadar yapılacak ve imsak ile birlikte oruç başlayacak. Peki, Eskişehir'de ilk sahur ve ilk iftar saat kaçta? İşte, Eskişehir ramazan imsakiyesi 2026...

ESKİŞEHİR İLK SAHUR SAAT KAÇTA?

Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar için günün en önemli vakitleri belli oldu. Sahur saati 05:44, iftar saati ise 18:15 olarak açıklandı.

ESKİŞEHİR İLK İFTAR SAAT KAÇTA?

Gün boyu sabır ve ibadetle geçirilen saatlerin ardından, akşam 18:15'te ezanın okunmasıyla birlikte iftar yapılacak ve oruçlar açılacak.

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Teravih namazı, Ramazan ayına özel olarak kılınan nafile bir namazdır. Yatsı namazından sonra eda edilir. Teravih namazı toplam 20 rekattır. 2'şer veya 4'er rekat halinde kılınabilir. Her 4 rekatta bir kısa bir dinlenme (terviha) verilir. Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) sünneti olarak kabul edilen teravih namazı, cemaatle kılınabildiği gibi evde bireysel olarak da kılınabilir.