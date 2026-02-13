CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Antalya’da ilk iftar ne zaman? 2026 Ramazan sahur ve iftar saatleri

Antalya’da ilk iftar ne zaman? 2026 Ramazan sahur ve iftar saatleri

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Antalya 2026 Ramazan iftar ve sahur vakitleri araştırılmaya başladı. Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar özellikle “Antalya’da ilk iftar saat kaçta?” ve “İlk sahur ne zaman?” sorularına yanıt arıyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 Perşembe 17:20 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 15:33
Antalya’da ilk iftar ne zaman? 2026 Ramazan sahur ve iftar saatleri

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Antalya 2026 Ramazan iftar ve sahur vakitleri araştırılmaya başladı. Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar özellikle "Antalya'da ilk iftar saat kaçta?" ve "İlk sahur ne zaman?" sorularına yanıt arıyor. Antalya sahur vakti imsak saatinde sona ererken, iftar akşam ezanıyla birlikte açılacak. Ramazan ayı süresince iftar saatleri her gün birkaç dakika geçe kalırken, sahur vakitleri ise erken saatlere kayacak.

ANTALYA'DA İLK SAHUR SAAT KAÇTA?

Antalya'da ilk sahur, 18 Şubat gecesi yapılacak. 19 Şubat 2026 Perşembe günü ise imsak vakti 06:15, iftar vakti ise 18:48 olarak uygulanacak.

İLK TERAVİH NE ZAMAN 2026?

2026 yılında Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlıyor. İlk teravih namazı ise 18 Şubat 2026 Çarşamba akşamı, yatsı namazının ardından kılınacak.

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Teravih namazı 20 rekattır ve sünnet-i müekkededir (kuvvetli sünnet). Genellikle 2'şer rekat halinde veya 4'er rekat halinde kılınır. Cemaatle camide kılınabileceği gibi evde bireysel olarak da kılınabilir.

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Teravih namazı, yatsı namazının farzı ve son sünneti kılındıktan sonra eda edilir.

2 Rekat Şeklinde Kılınışı:

Niyet edilir:

"Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya."

Tekbir alınır ve namaza başlanır.

Sübhaneke okunur.

Fatiha ve bir sure okunur.

Rükû ve secdeler yapılır.

İkinci rekatta yine Fatiha ve sure okunur.

Oturuşta Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunur.

Selam verilerek namaz tamamlanır.

Bu şekilde 20 rekata tamamlanır.

TERAVİH NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Teravih namazı camide cemaatle kılınabileceği gibi evde tek başına veya aile bireyleriyle birlikte de kılınabilir. Cemaatle kılınması daha faziletli kabul edilir.

Yazarlardan derbi önü değerlendirmesi
İşte temsilcilerimizin Avrupa gelirleri
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Başkan Erdoğan yurt açılışında açıkladı: Boğaziçi Üniversitesi'ne kütüphane ve laboratuvar binası kazandıracağız
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den golcü atağı: 45 milyon euro!
Transferde kelebek etkisi! Osimhen ve F.Bahçe...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray-ikas Eyüpspor maçı muhtemel 11'ler Galatasaray-ikas Eyüpspor maçı muhtemel 11'ler 16:23
Iğdır'da puanlar paylaşıldı! Iğdır'da puanlar paylaşıldı! 15:56
F.Bahçe derbiye hazır! F.Bahçe derbiye hazır! 15:38
Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor! Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor! 15:35
Eda Erdem için 'son' imza! Eda Erdem için 'son' imza! 15:09
Borussia Dortmund-Mainz 05 maç bilgileri! Borussia Dortmund-Mainz 05 maç bilgileri! 14:53
Daha Eski
F.Bahçe'den yatırımlık transferler! F.Bahçe'den yatırımlık transferler! 14:37
Monaco-Nantes maçı hangi kanalda? Monaco-Nantes maçı hangi kanalda? 14:33
Rennes-PSG maç bilgileri ve ilk 11'ler! Rennes-PSG maç bilgileri ve ilk 11'ler! 14:23
Trabzonspor'dan 'sağduyu' çağrısı Trabzonspor'dan 'sağduyu' çağrısı 14:12
Pisa-Milan maçı canlı yayın bilgileri! Pisa-Milan maçı canlı yayın bilgileri! 14:11
Yazarlardan derbi önü değerlendirmesi Yazarlardan derbi önü değerlendirmesi 14:04