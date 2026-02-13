Antalya’da ilk iftar ne zaman? 2026 Ramazan sahur ve iftar saatleri

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Antalya 2026 Ramazan iftar ve sahur vakitleri araştırılmaya başladı. Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar özellikle "Antalya'da ilk iftar saat kaçta?" ve "İlk sahur ne zaman?" sorularına yanıt arıyor. Antalya sahur vakti imsak saatinde sona ererken, iftar akşam ezanıyla birlikte açılacak. Ramazan ayı süresince iftar saatleri her gün birkaç dakika geçe kalırken, sahur vakitleri ise erken saatlere kayacak.

ANTALYA'DA İLK SAHUR SAAT KAÇTA?

Antalya'da ilk sahur, 18 Şubat gecesi yapılacak. 19 Şubat 2026 Perşembe günü ise imsak vakti 06:15, iftar vakti ise 18:48 olarak uygulanacak.

İLK TERAVİH NE ZAMAN 2026?

2026 yılında Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlıyor. İlk teravih namazı ise 18 Şubat 2026 Çarşamba akşamı, yatsı namazının ardından kılınacak.

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Teravih namazı 20 rekattır ve sünnet-i müekkededir (kuvvetli sünnet). Genellikle 2'şer rekat halinde veya 4'er rekat halinde kılınır. Cemaatle camide kılınabileceği gibi evde bireysel olarak da kılınabilir.

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Teravih namazı, yatsı namazının farzı ve son sünneti kılındıktan sonra eda edilir.

2 Rekat Şeklinde Kılınışı:

Niyet edilir:

"Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya."

Tekbir alınır ve namaza başlanır.

Sübhaneke okunur.

Fatiha ve bir sure okunur.

Rükû ve secdeler yapılır.

İkinci rekatta yine Fatiha ve sure okunur.

Oturuşta Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunur.

Selam verilerek namaz tamamlanır.

Bu şekilde 20 rekata tamamlanır.

TERAVİH NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Teravih namazı camide cemaatle kılınabileceği gibi evde tek başına veya aile bireyleriyle birlikte de kılınabilir. Cemaatle kılınması daha faziletli kabul edilir.