Haberler Haberler Malatya iftar saatleri 2026 | Malatya ilk sahur ve ilk iftar ne zaman?

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Malatya iftar ve sahur vakitleri 2026 yılı için araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar özellikle “Malatya’da ilk iftar saat kaçta?”, “İlk oruç ne zaman ve saat kaçta başlıyor?” sorularına yanıt arıyor.

Giriş Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 22:35
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Malatya iftar saatleri 2026 ve Malatya sahur vakti araştırmaları hız kazandı. Özellikle ilk gün oruç tutacak vatandaşlar, "Malatya'da ilk sahur saat kaçta bitiyor?" ve "İlk iftar saat kaçta?" sorularına yanıt arıyor. Malatya'da sahur vakti imsak ile sona erer ve bu saatten itibaren oruç başlar. İlk iftar ise akşam ezanının okunmasıyla yapılıyor.

MALATYA İLK SAHUR SAAT KAÇTA?

Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar için günün en önemli saatleri belli oldu. Sahur vakti 05:44, iftar vakti ise 18:15 olarak açıklandı.

MALATYA İLK İFTAR SAAT KAÇTA?

Gün boyu sabır ve ibadetle geçirilen saatlerin ardından ise iftar vakti 18:15'te akşam ezanının okunmasıyla birlikte oruçlar açılacak.

ORUÇ HANGİ DURUMLARDA BOZULMAZ?

  • Unutarak yemek veya içmek
  • İstem dışı kusmak
  • Kan aldırmak
  • Diş fırçalarken macunu yutmamak
  • Göze veya kulağa damla kullanmak (genellikle bozmaz)

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Teravih namazı, Ramazan ayına özel olarak kılınan nafile bir namazdır. Yatsı namazından sonra eda edilir. Teravih namazı toplam 20 rekattır. 2'şer veya 4'er rekat halinde kılınabilir. Her 4 rekatta bir kısa bir dinlenme (terviha) verilir. Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) sünneti olarak kabul edilen teravih namazı, cemaatle kılınabildiği gibi evde bireysel olarak da kılınabilir.

İFTAR AÇARKEN OKUNACAK DUA

Oruç açarken yapılan dua oldukça faziletlidir. Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) iftar duası şöyledir:

"Allahümme leke sumtü ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü."

(Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, Sana inandım, Sana güvendim ve Senin verdiğin rızıkla orucumu açtım.)

Ayrıca şu dua da okunabilir:

"Zehebe'z-zame'u vebtelleti'l-urûk ve sebetel-ecr inşallah."

(Susuzluk gitti, damarlar ıslandı ve inşallah sevap sabit oldu.)

