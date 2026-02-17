Oruca ne zaman, nasıl niyet edilir? Sahurda niyet etmek şart mı?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte en çok merak edilen konulardan biri de oruca ne zaman ve nasıl niyet edileceğidir. Oruç ibadetinin geçerli olabilmesi için niyet şarttır.

Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 18:23
Oruca ne zaman, nasıl niyet edilir? Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler, niyetin nasıl ve ne zaman yapılacağını araştırıyor. Diyanet'e göre Ramazan orucuna niyet, imsak vaktinden önce yapılmalıdır. En doğru zaman sahur vakti olarak kabul ediliyor. Peki, Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir? Detaylar haberimizde...

ORUCA NE ZAMAN NİYET EDİLİR?

Oruç ibadetinin geçerli olabilmesi için niyet etmek şarttır. Niyetsiz tutulan oruç sahih değildir. Niyetin kalpten yapılması yeterlidir; ancak dil ile ifade edilmesi mendup (güzel ve faziletli) kabul edilmiştir. Ayrıca sahura kalkmak da fiilî bir niyet sayılır. Çünkü sahura kalkmak, kişinin oruç tutmaya karar verdiğini gösterir.

ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet kalben yapılır. İçten "Allah rızası için oruç tutmaya" karar vermek yeterlidir. Dileyenler şu şekilde niyet edebilir: "Allah rızası için yarınki Ramazan orucuna niyet ettim."

RAMAZAN VE NAFİLE ORUÇLARDA NİYET VAKTİ

Ramazan orucu, belirli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ve nafile oruçlar için niyet vakti, güneşin batmasıyla başlar ve ertesi gün güneş tepe noktasına gelmeden yaklaşık 10 dakika öncesine kadar devam eder.

KAZA, KEFARET VE ADAK ORUÇLARINDA NİYET NASIL YAPILIR?

Kaza, kefaret ve belirli bir zamana bağlı olmaksızın adanan (adak) oruçlarda niyet vakti daha farklıdır. Bu tür oruçlar için niyet, gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar yapılmış olmalıdır. Bu oruçlarda niyet ederken orucun türünün açıkça belirtilmesi gerekir. Örneğin:

"Kefaret orucuna niyet ettim."

"Adak orucuna niyet ettim."

Şeklinde belirterek niyet etmek gereklidir.

