SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI | 17 Şubat Süper Loto kazanan numaralar

17 Şubat 2026 Salı günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi sonrası kazanan numaralar belli oldu. Haftanın üçüncü çekilişinde büyük ikramiyeyi hedefleyen vatandaşlar, sonuçları ve devreden tutarı merak ediyor. Özellikle, "Süper Loto ne kadar devretti?" ve "Süper Loto sonuçları nasıl öğrenilir?" soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte, 17 Şubat 2026 Perşembe Süper Loto sonuçları...

Süper Loto'da heyecan 17 Şubat 2026 Salı akşamı yapılan çekilişle devam etti. Çekiliş sonrası en çok merak edilen konu ise "Süper Loto ne kadar devretti?" sorusu oldu. 6 bilen talihli çıkmaması halinde büyük ikramiye bir sonraki çekilişe aktarılıyor. Devreden tutar, yeni çekilişte daha yüksek bir büyük ikramiye anlamına geliyor. Süper Loto kazanan numaralar, ikramiye dağılımı ve devreden tutar bilgisi Milli Piyango resmi sonuç ekranından öğrenilebiliyor. İşte, 17 Şubat Süper Loto kazanan numaralar...

SÜPER LOTO 17 ŞUBAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi, 17 Şubat Salı günü saat 21.30'da gerçekleşti.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 17 ŞUBAT SALI

Kazanan Numaralar:

54 - 14- 38 - 2 - 31 - 47

SÜPER LOTO SONUÇLARI 15 ŞUBAT PAZAR

16 - 34 - 9 - 31 - 58 - 40

Süper Loto kazanan numaralar 17 Şubat 2026

SONRAKİ SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Sonraki Süper Loto çekilişi 19 Şubat Perşembe günü, saat 21.30'da gerçekleştirilecek.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango mobil uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Sen Seç modunda, 60 adet Süper Loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda en az 7, en çok 14 adet numara seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da artırabilirsin.

Süper Loto haftada 3 gün: salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Çekilişler, her gün belirlenen saatte millipiyangoonline.com üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanır.

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

